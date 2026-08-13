© Foto: Matthias Balk - dpaThyssenkrupp konnte die Umsatz-Erwartungen übertreffen. Beim bereinigten EBIT blieb der Konzern jedoch hinter den Analystenerwartungen zurück, hob zugleich aber seine Jahresprognose an. Die Aktie legt leicht zu.Thyssenkrupp meldet für das dritte Quartal einen Umsatz von 8,79 Milliarden Euro und übertrifft damit die Erwartungen. Der bereinigte operative Gewinn legte gegenüber dem Vorjahr um 18 Prozent auf 183 Millionen Euro zu. Analysten hatten jedoch im Durchschnitt mit 207 Millionen Euro gerechnet. Rückenwind lieferten das Stahlgeschäft, die Marinesparte und der Materialhandel. Auch die Einsparungen aus dem laufenden Effizienzprogramm zahlen sich aus. "Die Zahlen zeigen, dass unsere …
Enthaltene Werte: DE0007500001Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE