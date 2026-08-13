Die Aktie des dänischen Windkraftanlagenbauers Vestas brannte im gestrigen Mittwochshandel (12. August) ein imposantes Kursfeuerwerk ab. Angetrieben von exzellenten Zahlen schoss die Aktie knapp 20 Prozent nach oben. Die Aktie probte bereits den Ausbruch über einen markanten Widerstand. Fallen nun auch noch die psychologisch eminent wichtigen 30 Euro? Das Momentum nährt entsprechende Hoffnungen.Vestas - Aktie brennt Kursfeuerwerk ab! Fallen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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