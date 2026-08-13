© Foto: Sebastian Gollnow/dpaSMA Solar hat seine vorläufigen Zahlen bestätigt und im Auftragseingang für Großanlagen einen Rekord erzielt. Der Auftragsbestand wächst kräftig, die Nettokasse steigt deutlich, Analysten sehen weiteres Kurspotenzial.Der Photovoltaik-Ausrüster SMA Solar hat am Donnerstag seine bereits Mitte Juli veröffentlichten vorläufigen Quartalszahlen bestätigt und dabei mit einem kräftigen Anstieg der Auftragseingänge aufgewartet. Die Aktie sprang am Donnerstag zunächst auf über 60 Euro an, und notiert gegen Mittag nur noch leicht im Plus mit knapp 0,6 Prozent. Die Performance im laufenden Jahr kann sich allerdings sehen lassen. Seit Jahresanfang steht ein Plus von 60 Prozent zu Buche. Im zweiten …
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