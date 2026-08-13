SMA Solar meldet sich im ersten Halbjahr 2026 eindrucksvoll zurück. Nach dem verlustreichen Vorjahr hat der Wechselrichter- und Systemanbieter Umsatz und Ergebnis deutlich stabilisiert, die Nettoliquidität ausgebaut und den Auftragsbestand auf ein Rekordniveau von 1,75 Milliarden Euro gesteigert. Zwar wird das Zahlenwerk von positiven Sondereffekten wie Zollrückerstattungen und der Verwertung zuvor abgeschriebener Vorräte unterstützt. Doch auch operativ zeigen sich klare Fortschritte. Besonders die Division Home & Business Solutions verbessert sich deutlich, während für das zweite Halbjahr in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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