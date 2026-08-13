Die SMA Technology AG hat im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von 686,6 Millionen Euro generiert. Dies liegt ganz leicht über dem Vorjahresniveau und beinhaltet sogar noch Sondereffekte. So habe der Umsatz eigentlich bei 708,9 Millionen Euro gelegen, reduzierte sich aber wegen US-Zollrückerstattungen um 22,3 Millionen Euro, wie das hessische Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Einen Umsatzrückgang um 4,7 Prozent auf 542,1 Millionen Euro verzeichnete demnach die Division Large Scale & Project Solutions. In diesem Bereich fielen die genannten Zollrückerstattungen an. Für das zweite Halbjahr geht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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