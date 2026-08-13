Die BMW-Aktie befindet sich nach dem starken Rückgang im ersten Halbjahr inzwischen in einer Phase der Stabilisierung. Am Donnerstag notiert sie aktuell bei 59,60 €. Damit stellt sich die Frage: Ist der Abwärtstrend beendet oder drohen noch weitere Kursverluste? Konzernumbau wird vorangetrieben In der bisherigen Form dürfte das Geschäftsmodell angesichts des veränderten Wettbewerbsumfelds nicht dauerhaft funktionieren. BMW steht insbesondere in China ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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