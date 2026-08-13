Der Sechssitzer von Tesla kommt - aber wann? Das Model Y L ist bereits in China und seit Juli 2026 auch in den USA erhältlich. Der Marktstart erfolgte im August 2025 in China aus der Gigafactory Shanghai zum Preis von 339.000 Yuan (rund 40.000 Euro. Die US-Version entsteht in Texas.Als nächster großer Markt gilt Europa. Norwegen könnte den Anfang machen, offiziell bestätigt ist das aber noch nicht. Die EU-Zulassung liegt vor, Tesla hat jedoch noch keinen Starttermin genannt. Realistisch ist eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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