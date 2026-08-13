DJ PTA-Adhoc: Hyrican Informationssysteme AG: Halbjahreszahlen 01.01.-30.06.2026
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr
Hyrican Informationssysteme AG: Halbjahreszahlen 01.01.-30.06.2026
Kindelbrück (pta000/13.08.2026/13:07 UTC+2)
Die Hyrican Informationssysteme AG erwirtschaftete in einem schwierigen Marktumfeld -geprägt von weiter anhaltender Konsum- und Investitionszurückhaltung- im ersten Halbjahr 01.01.-30.06.2026 einen Umsatz i. H. v. EUR 9,8 Mio. (Vergleichsperiode des Vorjahres EUR 9,2 Mio.). Das Ergebnis vor Steuern lag zum Halbjahr bei TEUR 633. Diese Zahlen wurden keiner prüferischen Durchsicht unterzogen. Zu den anhaltenden Unwägbarkeiten verweisen wir auf die Ausführungen im Lagebericht des letzten Jahresabschlusses.
(Ende)
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Aussender: Hyrican Informationssysteme AG Kalkplatz 5 99638 Kindelbrück Deutschland Ansprechpartner: Michael Lehmann Tel.: +49 36375 513-60 E-Mail: m.lehmann@hyrican.de Website: www.hyrican.de ISIN(s): DE0006004500 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart
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August 13, 2026 07:07 ET (11:07 GMT)