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Dow Jones News
13.08.2026 13:39 Uhr
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PTA-Adhoc: Hyrican Informationssysteme AG: Halbjahreszahlen 01.01.-30.06.2026

DJ PTA-Adhoc: Hyrican Informationssysteme AG: Halbjahreszahlen 01.01.-30.06.2026

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr

Hyrican Informationssysteme AG: Halbjahreszahlen 01.01.-30.06.2026

Kindelbrück (pta000/13.08.2026/13:07 UTC+2)

Die Hyrican Informationssysteme AG erwirtschaftete in einem schwierigen Marktumfeld -geprägt von weiter anhaltender Konsum- und Investitionszurückhaltung- im ersten Halbjahr 01.01.-30.06.2026 einen Umsatz i. H. v. EUR 9,8 Mio. (Vergleichsperiode des Vorjahres EUR 9,2 Mio.). Das Ergebnis vor Steuern lag zum Halbjahr bei TEUR 633. Diese Zahlen wurden keiner prüferischen Durchsicht unterzogen. Zu den anhaltenden Unwägbarkeiten verweisen wir auf die Ausführungen im Lagebericht des letzten Jahresabschlusses.

(Ende)

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Aussender:      Hyrican Informationssysteme AG 
           Kalkplatz 5 
           99638 Kindelbrück 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Michael Lehmann 
Tel.:         +49 36375 513-60 
E-Mail:        m.lehmann@hyrican.de 
Website:       www.hyrican.de 
ISIN(s):       DE0006004500 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1786619220825 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2026 07:07 ET (11:07 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

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