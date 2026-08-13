Die Ottobock-Aktie befindet sich wieder im Aufwind. In den letzten vier Wochen ging es mit dem Kurs des deutschen Medtech-Konzerns um +20% nach oben und auch am Donnerstagvormittag setzt die Aktie ihren Aufwärtstrend fort. War die Börse mit den Quartalszahlen zufrieden und können sich Anleger ein weiteres Upside erwarten? Solides Umsatz- und Ergebniswachstum Die von Ottobock für das erste Halbjahr 2026 vorgelegten Zahlen lesen sich durchwegs gut. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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