Original-Research: Cantourage Group SE - von Montega AG



13.08.2026 / 14:44 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu Cantourage Group SE Unternehmen: Cantourage Group SE ISIN: DE000A3DSV01 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 13.08.2026 Kursziel: 10,00 EUR (zuvor: 9,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA

Q2-Zahlen 2026: Strategischer Fokus auf Profitabilität zeigt Wirkung - EBITDA steigt um 45%



Cantourage hat heute Berichtskennzahlen für das zweite Quartal 2026 vorgelegt. Die Ergebnisse unterstreichen den erfolgreichen strategischen Schwenk des Managements: Weg von reinem Volumengeschäft im Niedrigpreissegment, hin zu einer nachhaltig höheren Ergebnis- und Margenqualität.



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Margin-First-Strategie zeigt Wirkung: Der Konzernumsatz lag im zweiten Quartal bei 21,8 Mio. EUR und verzeichnete damit erwartungsgemäß einen Rückgang um 21,9% yoy (Q2/25: 27,9 Mio. EUR). Dieser Erlösrückgang resultiert aus dem deutschen Heimatmarkt (Umsatz: 10,1 Mio. EUR nach 23,3 Mio. EUR im Vorjahr), wo Cantourage margenschwaches Handelsgeschäft gezielt bereinigt hat und konsequent auf das deutlich profitablere Premium-Segment setzt (wie die neu eingeführte Eigenmarke GRAMZ. zeigt). Diese Premium-Strategie zeigt sich in der deutlich verbesserten Bruttomarge, die um spürbare 7,9 Prozentpunkte auf 36,4% kletterte. Folglich legte das EBITDA trotz des Umsatzrückgangs deutlich um 45,0% yoy auf 2,9 Mio. EUR zu und erreichte damit eine Marge von starken 13,1%.



Geografische Diversifikation gewinnt an Fahrt: Die internationale Skalierung verläuft hochdynamisch und kompensiert den Volumenrückgang in Deutschland zusehends. In Großbritannien stieg der Q2-Umsatz um 146% yoy auf 9,6 Mio. EUR und reicht damit bereits fast an das Niveau des deutschen Marktes heran. Auch Polen verzeichnete ein beeindruckendes Wachstum von +250% yoy auf 2,1 Mio. EUR. Damit stammen im abgelaufenen Quartal bereits mehr als 50% der Konzernumsätze aus dem Ausland (Vorjahr: ca. 16%), was das Klumpenrisiko bezüglich eventueller regulatorischer Veränderungen in einzelnen Märkten deutlich reduziert.



Sehr starke Bilanzstruktur: Die Eigenkapitalquote stieg auf 71,3%. Zudem verfügt Cantourage per Ende Juni 2026 über eine komfortable Net-Cash-Position von 9,3 Mio. EUR (Vorjahr: 1,9 Mio. EUR), was eine hohe finanzielle Flexibilität für den weiteren Ausbau der europäischen Specialty-Pharma-Plattform sichert. Hier geht das Unternehmen allerdings mit Augenmaß vor und sieht laut Anmerkung im heutigen Conference Call die idealen Voraussetzungen für den geplanten Markteintritt in Frankreich, Spanien und Portugal aktuell noch nicht gegeben.



Fazit: Die Q2-Zahlen bestätigen, dass Cantourage die Transformation zu einem hochprofitablen europäischen Marktführer mit hoher Ergebnisqualität schneller als erwartet umsetzt. Entsprechend haben wir unsere Umsatzerwartung gesenkt, die Ergebnisprognosen jedoch angehoben. Der gezielte Fokus auf Margen sowie die starke internationale Wachstumsdynamik in UK und Polen festigen das Fundament nachhaltig. Wir sehen die Investmentstory voll intakt, bestätigen unsere Kaufen-Empfehlung und heben das Kursziel auf 10,00 EUR an.







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