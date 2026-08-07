EQS-News: Cantourage Group SE / Schlagwort(e): Marktbericht/Rechtssache

Cantourage begrüßt Klarstellung zum GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz



07.08.2026 / 10:17 CET/CEST

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Die Cantourage Group SE begrüßt die Klarstellung von KBV und GKV-Spitzenverband zur Verordnung von Medizinalcannabis. Besonders wichtig ist die nunmehr getroffene Klarstellung, dass Bestandspatienten, die bereits mit Cannabis-Extrakten bzw. Dronabinol- oder Nabilon-Rezepturen behandelt werden, ihre Therapie ohne verpflichtenden vorherigen Einsatz eines Fertigarzneimittels fortführen können. Damit wird die Versorgung dieser Patientengruppe sichergestellt. "Die Klarstellung schafft Rechtssicherheit für Ärztinnen und Ärzte sowie vor allem für Patientinnen und Patienten. Kontinuität in der Therapie ist ein wesentlicher Bestandteil einer verlässlichen medizinischen Versorgung", sagt Philip Schetter, CEO der Cantourage Group SE. Für Cantourage hat die Klarstellung keine wesentlichen Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung - es besteht nur eine geringe Abhängigkeit von den regulatorischen Vorgaben zur Erstattungsfähigkeit von Rezepturen oder Cannabis-Fertigarzneimitteln. Gleichwohl begrüßt Cantourage die geschaffene Rechtssicherheit, da sie die Versorgung von Patientinnen und Patienten stärkt und die Planbarkeit für alle Marktteilnehmer erhöht. Über Cantourage Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Medizinalpräparaten und Arzneimitteln auf Basis von Cannabis. Mit einem erfahrenen Managementteam und seiner "Fast Track Access"-Plattform ermöglicht Cantourage es Produzenten aus aller Welt, schneller, leichter und kosteneffizienter Teil des wachsenden europäischen Marktes für medizinisches Cannabis zu werden, indem es deren Cannabis-Rohmaterial und -Extrakte weiterverarbeitet und vertreibt. Dabei stellt Cantourage stets die Einhaltung der höchsten europäischen pharmazeutischen Qualitätsstandards sicher. Das Unternehmen bietet Produkte in pharmazeutischer Qualität in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol. Cantourage wurde am 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert - DE000A3DSV01(ISIN).



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