Original-Research: Cantourage Group SE - from First Berlin Equity Research GmbH



16.07.2026 / 15:22 CET/CEST

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Cantourage Group SE Company Name: Cantourage Group SE ISIN: DE000A3DSV01 Reason for the research: Produkt- und regulatorisches Update Recommendation: Kaufen from: 16.07.2026 Target price: €11 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Cantourage Group SE (ISIN: DE000A3DSV01) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 11,00.



Zusammenfassung:

Cantourage hat mit 'gramz.' ihr erstes Eigenprodukt für den deutschen MedCan-Markt eingeführt. Die Hausmarke markiert eine strategische Neuausrichtung. Anstatt sich auf das traditionelle Umsatzbeteiligungsmodell für Blumenprodukte von Drittanbietern zu stützen, wird Cantourage die Rohstoffe für 'gramz.' künftig direkt einkaufen und so eine höhere Gewinnspanne erzielen. Die ersten Verkaufszahlen sind vielversprechend, während 'gramz.' zudem den Lieferantenpool erweitert und dem Unternehmen mehr Kontrolle über Produktauswahl, Preisgestaltung und Positionierung verschafft. Unterdessen hat Deutschland die Erstattungsregeln für medizinische Cannabisprodukte überarbeitet, was vor allem das Segment der erstattungsfähigen Blütenprodukte betrifft. Dieses macht jedoch weniger als 10% des deutschen Marktes und einen noch geringeren Anteil am Blütenumsatz von Cantourage aus. Die Einführung von 'gramz.' unterstützt unsere Schätzungen für 2026, die eine EBITDA-Marge von 11,5% vorsehen, und wir behalten unsere Kaufempfehlung für Cantourage mit einem Kursziel von €11 bei (Aufwärtspotenzial: 104%).



First Berlin Equity Research has published a research update on Cantourage Group SE (ISIN: DE000A3DSV01). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 11.00 price target.



Abstract:

Cantourage has launched gramz., its first proprietary product for the German MedCan market. The house brand marks a strategic shift. Rather than relying on its traditional revenue-share model used for third-party flower products, Cantourage will purchase raw materials for gramz. outright, thus supporting a higher retained margin. Early sell-through has been encouraging, while gramz. also broadens the supplier pool and gives the company greater control over product selection, pricing and positioning. Meanwhile, Germany has revised MedCan reimbursement rules, which chiefly affect the reimbursed flower segment. But this constitutes <10% of the German market and an even smaller share of Cantourage's flower sales. The gramz. launch supports our 2026 targets which call for an 11.5% EBITDA margin, and we remain Buy-rated on Cantourage with a €11 price target (upside: 104%).





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