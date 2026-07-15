EQS-News: Cantourage Group SE / Schlagwort(e): Produkteinführung/Strategische Unternehmensentscheidung

Cantourage präsentiert Eigenmarke gramz. für den deutschen Markt



15.07.2026 / 09:02 CET/CEST

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Cantourage bündelt erstmals Produkt- und Marktkompetenz in einem ganzheitlich entwickelten Markenkonzept für Deutschland

Erste Chargen der neuen Produktreihe innerhalb von zwei Tagen ausverkauft Cantourage, ein führender Anbieter von Medizinalcannabis in Europa, stellt mit gramz. erstmals in ihrer noch jungen Erfolgsgeschichte eine Eigenmarke für den deutschen Medizinalcannabis-Markt vor. Die Marke bündelt Cantourages über Jahre aufgebaute Expertise in Bezug auf Produkt-Sourcing, Markenentwicklung und Vertrieb von medizinischen Cannabis Blüten in einem ganzheitlichen Konzept. Mit gramz. verbindet Cantourage Produktqualität von weltweit renommierten Cannabisanbauern, nachgefragte Genetiken und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Auswahl der Produkte erfolgt bewusst kuratiert und orientiert sich konsequent am Qualitätsanspruch der Marke. Gleichzeitig ermöglichen Cantourages starke Anbaupartnerschaften eine Preisgestaltung, die Premiumqualität für eine breite Patientengruppe zugänglich macht. "Der Medizinalcannabis-Markt hat sich in den vergangenen Jahren enorm weiterentwickelt. Gleichzeitig zeigt sich ein Muster: Aufmerksamkeit lässt sich schnell erzeugen - Vertrauen muss man sich verdienen. Langfristig erfolgreich sind Marken, bei denen Produktqualität, Preis und Markenversprechen konsequent zusammenpassen. Genau diese Erkenntnis war der Ausgangspunkt für, gramz.' Unser Anspruch war nie, einfach eine weitere Marke auf den Markt zu bringen, sondern eine, die dieses Versprechen bei jeder einzelnen Begegnung einlöst", sagt Patrick Malessa, Director Marketing der Cantourage GmbH. Dass dieser Ansatz den Nerv des deutschen Marktes trifft, zeigte sich unmittelbar nach dem Launch. Die ersten beiden "gramz."-Chargen waren innerhalb von zwei Tagen vollständig an Apotheken in Deutschland verkauft. Für Cantourage bestätigt dies den eingeschlagenen Weg, Produktqualität, Markenentwicklung und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis konsequent zusammenzudenken. Innovation als zentraler Wachstumstreiber. Die erstmalige Einführung einer eigenen Produktmarke, die kontinuierliche Erweiterung des Portfolios sowie die Weiterentwicklung der Telemedizin-Angebote sind Teil einer langfristigen Strategie, die auf der integrierten Plattform des Unternehmens basiert. Cantourage nutzt seine internationale Lieferketten und digitale Infrastruktur, um Innovationen schneller in den Markt zu bringen und so nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu schaffen. "Wir sehen Innovation nicht als Einzelprojekt, sondern als kontinuierlichen Prozess entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette. Unsere Plattform ermöglicht es uns, neue Produkte, Marken und digitale Angebote schnell und effizient zu entwickeln. Genau das wird auch in Zukunft ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil von Cantourage sein", sagt Philip Schetter, CEO der Cantourage GmbH. Weitere Produktneuheiten und Innovationen im sind für den weiteren Jahresverlauf geplant. Über Cantourage Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Medizinalpräparaten und Arzneimitteln auf Basis von Cannabis. Mit einem erfahrenen Managementteam und seiner "Fast Track Access"-Plattform ermöglicht Cantourage es Produzenten aus aller Welt, schneller, leichter und kosteneffizienter Teil des wachsenden europäischen Marktes für medizinisches Cannabis zu werden, indem es deren Cannabis-Rohmaterial und -Extrakte weiterverarbeitet und vertreibt. Dabei stellt Cantourage stets die Einhaltung der höchsten europäischen pharmazeutischen Qualitätsstandards sicher. Das Unternehmen bietet Produkte in pharmazeutischer Qualität in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol. Cantourage wurde am 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert - DE000A3DSV01(ISIN).



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