Original-Research: POLYTEC Holding AG - von Montega AG



13.08.2026 / 15:41 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu POLYTEC Holding AG Unternehmen: POLYTEC Holding AG ISIN: AT0000A00XX9 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 13.08.2026 Kursziel: 10,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Mustafa Hidir

H1-Zahlen bestätigen die Margenwende; SPA Talsohle durchschritten



POLYTEC hat heute früh das Zahlenwerk für Q2 2026 vorgelegt.



[Tabelle]



Der Konzernumsatz lag mit 143,7 Mio. EUR 18,4% unter Vorjahr (Q2 2025: 176,2 Mio. EUR) und damit weitgehend im Rahmen unserer Erwartung (MONe: 150,4 Mio. EUR). Der Rückgang ist weiterhin fast vollständig portfoliobedingt. Entscheidend ist die Ergebnisqualität. Das EBITDA erreichte 11,1 Mio. EUR und lag damit trotz des niedrigeren Umsatzes 8,3% über Vorjahr (Q2 2025: 10,3 Mio. EUR). Die EBITDA-Marge verbesserte sich um 200 Basispunkte auf 7,8% (Q2 2025: 5,8%). Damit setzt sich das Muster aus Q1 fort. Wichtiger noch: Q2 ist frei von Sondereffekten. Der Entkonsolidierungsertrag von 1,8 Mio. EUR entfiel vollständig auf Q1. Bereinigt verbesserte sich die Profitabilität sequenziell ggü. Q1 2026 nochmals um ~110 Basispunkte.



Passenger Cars & LCV verlor in Q2 erwartungsgemäß 20,4% der Erlöse auf EUR 106,1 Mio. EUR Commercial Vehicles zeigte sich mit 26,6 Mio. EUR (Q2 2025: 26,8 Mio. EUR) erneut stabil. Im Fokus stand der Bereich Smart Plastic Applications. Mit 11,0 Mio. EUR (-31,7% yoy) blieb der Bereich zwar unter unserer Erwartung (MONe: 15,6 Mio. EUR), da sich die Abrufschwankungen des Großkunden länger ziehen. Gegenüber dem Q1-Tief von 9,7 Mio. EUR legte der Umsatz jedoch bereits wieder um 13% zu. Die Talsohle sehen wir damit als durchschritten an. Die ersten Markttests des Mehrwegsystems Booxit starten bereits im September dieses Jahres. Aus der Projektpipeline erwartet CFO Mühlböck zudem signifikante Umsatzbeiträge bereits im Jahr 2027.



Über das organische Bild hinaus öffnete der CFO im Call eine weitere Perspektive: Auf der M&A-Seite sieht das Management aktuell spürbar mehr Bewegung, wobei auch größere Targets für POLYTEC in Frage kommen. Mit einer Eigenkapitalquote von 50,1% verfügt der Konzern über den bilanziellen Spielraum.



Die Guidance 2026 wurde bestätigt. Im H1 2026 wurde bereits die Hälfte des Umsatzziels erreicht, die EBIT-Marge liegt mit 2,9% nahe am Jahresziel, wobei das traditionell starke Q4 noch bevorsteht. Unsere Schätzungen (2026e: 587,0 Mio. EUR Umsatz, EBIT-Marge 3,7%) lassen wir unverändert.



Fazit: Der Markt preist weiter nur den sanierten Auto-Kern (~3,1x EV/EBITDA 26e). Das regulatorisch getriebene Mehrweg-Geschäft gibt es umsonst dazu. Die neue EU-Verpackungsverordnung PPWR gilt seit gestern und dürfte fortan die Auftragsentwicklung im SPA-Marktbereich begünstigen. Wir bestätigen unser Rating 'Kaufen' mit einem Kursziel von 10,00 EUR.







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