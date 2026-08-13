© Foto: OpenAIKiwimoore plant 2027 den Börsengang in Hongkong und peilt 2 Milliarden US-Dollar Bewertung an. Der KI-Netzwerkspezialist profitiert vom China-Chipboom.Der chinesische Chipdesigner Kiwimoore hat vertraulich einen Antrag auf einen Börsengang in Hongkong eingereicht und peilt eine Bewertung von rund 2 Milliarden US-Dollar an, sagten nach Reuters-Informationen zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Kiwimoore reagierte nicht auf eine Anfrage von Reuters nach einer Stellungnahme. Die Quellen lehnten es ab, namentlich genannt zu werden, da die Informationen vertraulich seien. Kiwimoore plant laut Quellenangaben, in der ersten Hälfte des Jahres 2027 in Hongkong an die Börse zu gehen. Das …
Enthaltene Werte: US67066G1040,XD0002751XXX,HK0000041XXXDen vollständigen Artikel lesen
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