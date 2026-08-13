New York - Die US-Börsen haben am Donnerstag freundlich eröffnet. Damit bleiben die wichtigsten Indizes in der Nähe ihrer Höchststände. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte zuletzt um 0,21 Prozent auf 53.882 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,56 Prozent auf 7.792 Zähler hoch. Der Tech-Index Nasdaq 100, der sich am Vortag bereits besser als der Dow und der S&P entwickelt hatte, zog um 0,95 Prozent auf 30.024 Punkte an. Als Kursstütze ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab