© Foto: Dall-ENebius gehört 2026 zu den großen Gewinnern des KI-Booms. Nach starken Zahlen hebt die BofA das Kursziel sogar erneut an und sieht weiteres Aufwärtspotenzial.Die Aktie von Nebius zählt zu den auffälligsten Börsengewinnern des Jahres. Seit Jahresbeginn ist der Kurs um über 210 Prozent gestiegen und hat sich damit mehr als verdreifacht. Doch nach Einschätzung der Bank of America könnte die Rallye noch nicht beendet sein. Die US-Großbank bestätigte ihre Kaufempfehlung für den auf KI-Infrastruktur spezialisierten Cloud-Anbieter und erhöhte das Kursziel von 280 auf 310 US-Dollar. Die Bank of America setzt auf wachsenden KI-Hunger Analyst Tal Liani sieht Nebius in einer starken Ausgangsposition, …
Enthaltene Werte: NL0009805522Den vollständigen Artikel lesen
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