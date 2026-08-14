Zürich - Die VZ Gruppe ist im ersten Halbjahr 2026 auf ihrem Wachstumskurs geblieben. Das Finanzunternehmen verzeichnete erneut eine hohe Nachfrage nach seinen Beratungsdienstleistungen und konnte die Zuflüsse von neuen Kundengeldern deutlich steigern. Insgesamt erhöhte sich der Betriebsertrag um rund 14 Prozent auf 316,5 Millionen Franken, wie die Gruppe am Freitag mitteilte. Unter dem Strich resultierte ein Reingewinn von 131,9 Millionen Franken, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab