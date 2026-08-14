© Foto: Klaudia Radecka - NurPhotoUber und Pony.ai wollen 2.000 selbstfahrende Taxis in Europa einsetzen. Vier weitere Städte stehen auf dem Plan - doch die wichtigsten Details bleiben vorerst offen.Uber drückt beim Geschäft mit selbstfahrenden Taxis aufs Tempo und setzt dabei auf einen Partner aus China. Gemeinsam mit Pony.ai plant der Fahrdienstvermittler, 2.000 Robotaxis in Europa einzusetzen. Für Anleger ist das weit mehr als ein Flotten-Update, denn Uber will zur weltweit führenden Plattform für die Vermarktung autonomer Fahrzeuge werden. Der erste Schritt ist bereits gemacht. Ende März starteten Uber und Pony.ai in Zagreb einen kommerziellen Robotaxi-Dienst, den beide Unternehmen als ersten seiner Art in Europa …
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