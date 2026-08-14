Amazon hat nach einem Kurssprung von +12% ein Gap offen zurückgelassen, das den Kurs seither immer wieder beschäftigt. Charttechnisch entscheidet sich in den kommenden Tagen, ob sich daraus eine neue Chance ergibt Zahlen weit über den Erwartungen Amazon hat am 31. Juli Zahlen zum zweiten Quartal 2026 vorgelegt, die die Erwartungen deutlich übertrafen. Der Gewinn je Aktie kletterte von 1,68 auf 5,75 US$, deutlich über der Analystenschätzung von 1,82 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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