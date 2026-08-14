Mitteilung der SANHA GmbH & Co. KG: SANHA GmbH & Co. KG mit weiterhin positivem Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2026 - erstmalige Veröffentlichung eines Nachhaltigkeitsberichts gemäß CSRD - Umsatzerlöse steigen auf 79,8 Mio. Euro (inkl. der erstmals konsolidierten BTE); SANHA-Kerngeschäft wächst organisch um 12,5 % auf 69,2 Mio. Euro - Rohertrag, bereinigt um Währungskurserträge, steigt auf 45,4 Mio. € - EBITDA mit 11,0 Mio. Euro über Vorjahr; Marge unter Vorjahresniveau - Einstelliges Wachstum im Kerngeschäft für das Gesamtjahr 2026 erwartet - Erstmalige, freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung gemäß CSRD Die SANHA GmbH & Co. KG, einer der führenden Hersteller für Rohrleitungssysteme, verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 in einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld deutlich steigende Umsatzerlöse und ein leicht verbessertes operatives Ergebnis im Vorjahresvergleich. Die Umsatzerlöse stiegen inklusive der erstmals konsolidierten BTE Biegetechnik Engineering GmbH (BTE) um 29,8 % auf 79,8 Mio. Euro (1. Hj. 2025: 61,5 Mio. Euro). Bereinigt um BTE wuchs das SANHA-Kerngeschäft organisch um 12,5 % auf 69,2 Mio. Euro. Getragen wurde diese Entwicklung von einem erneut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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