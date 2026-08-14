München (ots) -- Freitag, 14. August 2026: "Percy Jackson - Im Bann des Zyklopen" (20:15 Uhr)- Sonntag, 16. August 2026: "The 355" (20:15 Uhr)Von gefährlichen Kreaturen über hungrige Haie bis hin zu internationalen Agentinnen: RTLZWEI präsentiert zwei actionreiche Filmabende. Am Freitag stehen mit "Percy Jackson - Im Bann des Zyklopen" und gleich zwei "47 Meters Down"-Filmen Fantasy und Survival auf dem Programm. Am Sonntag übernehmen mit "The 355" und "Jolt" starke Actionheldinnen.Freitag, 14. August 2026Den Auftakt macht um 20:15 Uhr "Percy Jackson - Im Bann des Zyklopen". Um den vergifteten Schutzbaum des Halbgott-Camps zu retten, suchen Percy, Annabeth und Tyson auf dem gefährlichen "Meer der Monster" nach dem Goldenen Vlies. Die zweite Verfilmung der Jugendbuchreihe von Rick Riordan entstand unter der Regie des deutschen Filmemachers Thor Freudenthal. Logan Lerman spielt erneut Percy, an seiner Seite sind Alexandra Daddario und Douglas Smith zu sehen.Im Anschluss folgt um 22:20 Uhr "47 Meters Down - The Next Chapter". Vier junge Frauen erkunden vor der Küste Mexikos eine versunkene Maya-Stadt und geraten in ein Unterwasser-Labyrinth voller Haie. Regisseur Johannes Roberts inszenierte bereits den ersten Teil. Mit Corinne Foxx und Sistine Stallone sind zudem die Töchter von Jamie Foxx und Sylvester Stallone in Hauptrollen zu sehen.Um 00:00 Uhr folgt "47 Meters Down". Die Schwestern Lisa und Kate sitzen nach einem Tauchunfall 47 Meter tief in einem Haikäfig auf dem Meeresgrund fest. Der Sauerstoff wird knapp und Haie umkreisen sie. Johannes Roberts besetzte den Tiefsee-Thriller mit Mandy Moore ("Nur mit Dir - A Walk To Remember") und Claire Holt ("The Vampire Diaries"). In den USA entwickelte sich der Film zum Überraschungserfolg.Sonntag, 16. August 2026Am Sonntag zeigt RTLZWEI um 20:15 Uhr "The 355". Um eine gefährliche Waffe aufzuspüren, verbündet sich CIA-Agentin Mace mit vier internationalen Spezialistinnen. Regisseur Simon Kinberg versammelt mit Jessica Chastain, Diane Kruger, Penélope Cruz, Lupita Nyong'o und Bingbing Fan ein hochkarätiges Starensemble. Der Titel verweist auf den Decknamen einer Spionin aus dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, deren Identität bis heute unbekannt ist.Im Anschluss folgt um 22:45 Uhr "Jolt". Lindy (Kate Beckinsale) hält ihre Impulskontrollstörung mithilfe einer Elektroschockweste in Schach. Als der Mann, in den sie sich verliebt hat, ermordet wird, beginnt ihr Rachefeldzug. In dem Action-Thriller von Regisseurin Tanya Wexler spielen neben Beckinsale unter anderem Jai Courtney, Stanley Tucci und Susan Sarandon.Weitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub: Die Spielfilme bei RTLZWEI - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/die-spielfilme-bei-rtlzwei)Die RTLZWEI Spielfilm-Highlights - Freitag, 14. August 2026, und Sonntag, 16. August 2026, bei RTLZWEI.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6333206