Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der Vorstand der Energiekontor AG ("Energiekontor") passt die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 an, so das Unternehmen in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung:Statt eines Konzern-EBT in einer Bandbreite von bislang 40 bis 60 Mio. Euro erwartet der Vorstand nunmehr ein Konzern-EBT in einer Bandbreite von fünf bis zehn Mio. Euro. Grund für die kurzfristige Prognoseänderung sind deutlich spätere Netzanschlusstermine mehrerer schottischer Windparkprojekte und daraus resultierende Auswirkungen auf bisher für das Geschäftsjahr 2026 vorgesehene ergebnisrelevante Projektverkäufe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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