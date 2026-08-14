Es sind dramatische Tage für die Energiekontor-Aktie. Nachdem der Kurs des Solar- und Windparkbetreibers bereits am gestrigen Donnerstag um -15% eingebrochen ist, geht es am Freitagmorgen um weitere -10% in den Kurskeller. Damit fällt der Energietitel auf ein neues 5-Jahrestief. Was steckt hinter dem Crash von Energiekontor und sollten Anleger ihn für einen Einstieg nutzen? Eine drastische Gewinnwarnung Ursache für den Kurs-Crash der Energiekontor-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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