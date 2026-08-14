© Foto: SOPA Images - Sipa USAAnglo American liefert ein Jahr lang Eisenerz an Chinas mächtigen Staatseinkäufer China Mineral Resources Group (CMRG). Der Vertrag wirkt wie ein Erfolg - doch die entscheidende Machtprobe wartet bei der Verlängerung.Der britische Bergbaukonzern Anglo American hat sich mit dem staatlich gestützten chinesischen Eisenerz-Einkäufer China Mineral Resources Group (CMRG) auf einen einjährigen Liefervertrag geeinigt. Die vom 1. April 2026 bis zum 31. März 2027 laufende Vereinbarung betrifft Lieferungen der südafrikanischen Tochter Kumba Iron Ore an Stahlwerke des chinesischen Käuferverbunds. Zunächst hatte der US-Nachrichtensender Bloomberg darüber berichtet. Der Abschluss ist brisant, da die CMRG …
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