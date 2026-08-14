Stuttgart (www.anleihencheck.de) - British American Tobacco (ISIN GB0002875804/ WKN 916018) emittiert eine Unternehmensanleihe (ISIN US054989AXXX/ WKN A4EY1V) im Emissionsvolumen von 750 Mio. USD, so die Börse Stuttgart.Für Anleger aus dem Euroraum komme zum eigentlichen Investmentrisiko zudem ein potenzielles Wechselkursrisiko hinzu. Investoren würden einen jährlichen Kupon von 5,300% erhalten, der halbjährlich ausgezahlt werde. Die nächste Zinszahlung werde am 05.02.2027 geleistet. Das Fälligkeitsdatum sei auf den 05.08.2033 terminiert. Auf Basis des aktuellen Kurses von 99,65 liege die Rendite bei 5,3579%. Anleger würden ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen handeln können. Dies entspreche auch der kleinsten handelbaren Einheit. British American Tobacco B.A.T. erhalte von Moody's ein Rating von Baa1. (News vom 13.08.2026) (14.08.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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