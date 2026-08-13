Le 13 août/August 2026Goldcana Resources Inc. has announced a two (2) for one (1) stock split of its issued and outstanding common shares. Each shareholder of record as of the close of business on the record date will receive one (1) additional share for each share held on such date.Upon completion of the split, there will be approximately 22,536,000 shares issued and outstanding.All open orders will be purged from the book at the market close on August 18, 2026. Dealers are reminded to re-enter their orders.________________________Goldcana Resources Inc. a annoncé un fractionnement de ses actions ordinaires émises et en circulation à raison de deux (2) pour une (1). Chaque actionnaire inscrit à la clôture des marchés à la date de clôture des registres recevra une (1) action supplémentaire pour chaque action détenue à cette date.Une fois le fractionnement réalisé, environ 22 536 000 actions seront émises et en circulation.Tous les ordres ouverts seront purgés du carnet d'ordres à la clôture des marchés le 18 août 2026. Il est rappelé aux courtiers de ressaisir leurs ordres.Trading on a Split Basis/Négociation sur une base divisé: le 19 août/August 2026Record Date/Date d'enregistrement: le 19 août/August 2026Anticipated Payment Date/Date de Paiement Prévue: le 19 aoûti/August 2026CUSIP & ISIN: 38076V100/CA38076V1004If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.