Assembly Biosciences steht vor einer weiteren Neubewertung. Der gestrige Quartalsbericht des US-Biotechunternehmens enthält auf den ersten Blick vor allem eine operative Nachricht: Gilead Sciences hat seinen Entwicklungsplan für das HSV-Programm vorgelegt und GS-1179, ehemals ABI-1179, für die weitere Entwicklung ausgewählt. Eine Phase-2-Studie bei Patienten mit wiederkehrendem Genitalherpes soll noch bis Ende 2026 beginnen. Doch die eigentliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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