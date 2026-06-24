Während sich die Biotech-Welt seit Jahren auf Themen wie Adipositas, neuartige Krebstherapien und künstliche Intelligenz fokussiert, könnte sich im Hintergrund eine der größten unentdeckten Chancen des gesamten Sektors entfalten. Assembly Biosciences steht möglicherweise kurz vor einem Ereignis, das die Wahrnehmung des Herpes-Simplex-Virus-Marktes und damit die Bewertung des Unternehmens dauerhaft verändern könnte. Der unmittelbar bevorstehende Katalysator ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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