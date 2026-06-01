Jahrzehntelang galt Herpes simplex als medizinisch kontrollierbare, aber therapeutisch weitgehend ausgereizte Erkrankung. Medikamente wie Aciclovir und Valaciclovir konnten Ausbrüche reduzieren und Symptome lindern, doch echte Innovationen und Durchbrüche blieben aus. Die Behandlung beruht bis dato auf täglichen Tabletten, die die Virusübertragung nur begrenzt beeinflussen. Viele Investoren betrachteten den Markt lange als kommerziell wenig spannend. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de