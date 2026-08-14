Die ThyssenKrupp-Aktie befindet sich seit dem Tief im März bei etwa 7,50 € in einem nachhaltigen Aufwärtstrend. Zwar kam es immer wieder zu kleineren Rücksetzern, insgesamt zeigt die Entwicklung jedoch klar nach oben. Am Freitag notiert die Aktie aktuell bei 13,90 € und damit auf einem Mehrjahreshoch. Damit stellt sich die Frage: Wie viel Potenzial besitzt die Aktie jetzt noch? Ertragslage deutlich verbessert Das größte Problem von Thyssenkrupp war ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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