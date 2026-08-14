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WKN: A406FX | ISIN: US75734B1008 | Ticker-Symbol: 6VO
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XTB
14.08.2026 11:45 Uhr
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Reddit steigt in den S&P 500 auf: Reddit Aktie schießt um 12 % ins Plus

Vom Nischenforum direkt an die Wall Street: Reddit wird am 18. August offiziell in den US-Leitindex S&P 500 aufgenommen. Nach der Ankündigung kletterte die Reddit Aktie im nachbörslichen Handel um mehr als 12 %.

 - Reddit WKN: A406FX - ISIN: US75734B1008 - Ticker: RDDT

Aufnahme in den S&P 500: Warum reagiert die Reddit Aktie so dynamisch?

Die Marktreaktion an der US Börse aktuell fiel eindeutig aus: Direkt nach Bekanntgabe der Indexaufnahme stiegen die RDDT-Papiere nachbörslich um rund 12,6 - Die Aufnahme erfolgt nach einigen herausfordernden Monaten - bis zum Schlussschluss am Donnerstag lag der Titel seit Jahresbeginn knapp 30 - im Minus und weit unter dem Rekordhoch des Vorjahres.

Die Integration in den S&P 500 führt zu einer automatischen Nachfrage durch passives Kapital. Indexfonds und ETFs, die den S&P 500 abbilden, sind verpflichtet, die Reddit Aktie entsprechend ihrer Gewichtung in ihre Portfolios aufzunehmen. Ein Teil des aktuellen Kurssprungs ist somit technischer Natur.

 März 2024: Börsengang an der NYSE (Debüt) - Juli 2026: S&P 500 Platz geht an Ferguson - August 2026: S&P 500 Aufnahme (Ersetzt AvalonBay) - Kursreaktion: +12 -

Die Anpassung im Index wurde...


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