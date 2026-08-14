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Dow Jones News
14.08.2026 12:45 Uhr
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INDEXÄNDERUNG/Reddit werden in den S&P-500 aufgenommen

DJ INDEXÄNDERUNG/Reddit werden in den S&P-500 aufgenommen

DOW JONES--Die Aktien von Reddit werden mit Handelsbeginn am Dienstag, den 1. August, in den S&P-500 aufgenommen. Wie der Index-Betreiber S&P Dow Jones Indices mitteilte, müssen AvalonBay Communities dafür ihren Platz in dem Index räumen.

Die Änderung wurde durch die bevorstehende Übernahme von AvalonBay, einem großen Eigentümer von Mehrfamilienhäusern, durch Equity Residential notwendig. Es wird erwartet, dass die Transaktion in Kürze abgeschlossen wird. Nach der Fusion wird das kombinierte Unternehmen in Vivmark Residential umbenannt und im S&P-500 verbleiben. Die Indexänderungen im Einzelnen: 

=== 
+ S&P-500 
 AUFNAHME 
 - Reddit 
 
 HERAUSNAHME 
 - AvalonBay Communities 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2026 06:11 ET (10:11 GMT)

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© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

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