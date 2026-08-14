NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Stellantis von 6 auf 5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Nordamerikageschäft bleibe der entscheide Faktor für den Autokonzern, schrieb Christian Frenes am Freitag. Eine Erholung bedürfe dort eines konsequenten Managements der Lagerbestände, nachhaltiger Marktanteilszuwächse und einer erfolgreichen Umsetzung der Qualitäts- und Ferigungsinitiativen./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 04:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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