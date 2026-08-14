Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
07/08/2026
FR0013230612
2 315
17.0146
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
07/08/2026
FR0013230612
900
17.1000
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
10/08/2026
FR0013230612
2 003
16.8952
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
10/08/2026
FR0013230612
600
16.8800
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
11/08/2026
FR0013230612
1 580
17.0172
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
11/08/2026
FR0013230612
212
17.1200
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
12/08/2026
FR0013230612
1 309
17.0798
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
12/08/2026
FR0013230612
800
17.0000
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
13/08/2026
FR0013230612
1 044
17.0103
XPAR
TOTAL
10 763
17.0009
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Contacts:
Tikehau Capital