Regulatory News:
Tikehau Capital (Paris:TKO):
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital: https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Disclosure of shares repurchases from 31 July 2026 to 06 August 2026
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
31/07/2026
FR0013230612
2 707
15.9661
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
31/07/2026
FR0013230612
2 000
15.8075
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
03/08/2026
FR0013230612
3 925
16.5978
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
04/08/2026
FR0013230612
6 348
17.1710
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
05/08/2026
FR0013230612
3 278
17.2277
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
05/08/2026
FR0013230612
900
17.2200
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
06/08/2026
FR0013230612
1 709
17.0193
XPAR
TOTAL
20 867
16.7748
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Contacts:
Tikehau Capital