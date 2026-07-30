Regulatory News:
Tikehau Capital (Paris:TKO):
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital: https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Disclosure of shares repurchases from 24 July 2026 to 30 July 2026
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
24/07/2026
FR0013230612
2 320
17.4440
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
24/07/2026
FR0013230612
100
17.5200
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
27/07/2026
FR0013230612
1 878
17.7146
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
28/07/2026
FR0013230612
2 118
17.5681
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
29/07/2026
FR0013230612
3 935
17.2822
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
29/07/2026
FR0013230612
50
16.9000
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
30/07/2026
FR0013230612
14 051
15.9893
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
30/07/2026
FR0013230612
5 812
15.7445
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
30/07/2026
FR0013230612
306
15.7000
TQEX
TOTAL
30 570
16.4386
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Contacts:
Tikehau Capital