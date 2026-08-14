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Dow Jones News
14.08.2026 18:33 Uhr
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PTA-Adhoc: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG beschließt Stellung eines Insolvenzantrags

DJ PTA-Adhoc: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG beschließt Stellung eines Insolvenzantrags

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Insolvenz

TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG beschließt Stellung eines Insolvenzantrags

München (pta000/14.08.2026/18:01 UTC+2)

TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG beschließt Stellung eines Insolvenzantrags

München, 14. August 2026 - Der Vorstand der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ("TTL AG") hat heute beschlossen, beim zuständigen Insolvenzgericht Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft wegen drohender Zahlungsunfähigkeit zu stellen. Die Einreichung des Insolvenzantrags soll unmittelbar nach Veröffentlichung dieser Ad-hoc-Mitteilung erfolgen.

Hintergrund ist die mit Ad-hoc-Mitteilung vom 5. August 2026 bekannt gegebene außerordentliche Kündigung der von der TTL AG begebenen Inhaberschuldverschreibung 2021/27 (ISIN DE000A3MQXXX / WKN A3MQAF) im Gesamtnennbetrag von EUR 10,5 Mio. durch die Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Die seitdem unter Einbindung der Berater der Gesellschaft intensiv geführten Gespräche und Bemühungen um eine außergerichtliche Restrukturierungs- und Vergleichslösung haben nicht zu einer rechtzeitig umsetzbaren und hinreichend belastbaren Lösung geführt.

Nach erneuter Prüfung der Liquiditäts- und Finanzierungssituation der Gesellschaft hat der Vorstand daher die Stellung des Insolvenzantrags beschlossen.

Über weitere wesentliche Entwicklungen wird die TTL AG im Rahmen ihrer gesetzlichen Publizitätspflichten informieren.

Mitteilende Person Theo Reichert Vorstandsvorsitzender Tel: +49 89 381611-0 E-Mail: presse@ttl-ag .de

Ansprechpartner für Investoren und Presse Kornelia Kneissl K2K GmbH Tel. +49 151 25 310 555 E-Mail: presse@ttl-ag.de

(Ende)

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Aussender:      TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG 
           Maximilianstraße 35A 
           80539 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Theo Reichert 
Tel.:         +49 89 381611-0 
E-Mail:        ir@ttl-ag.de 
Website:       www.ttl-ag.de 
ISIN(s):       DE0007501009 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1786723260872 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2026 12:01 ET (16:01 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

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