DJ PTA-Adhoc: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG beschließt Stellung eines Insolvenzantrags

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Insolvenz

TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG beschließt Stellung eines Insolvenzantrags

München (pta000/14.08.2026/18:01 UTC+2)

TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG beschließt Stellung eines Insolvenzantrags

München, 14. August 2026 - Der Vorstand der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ("TTL AG") hat heute beschlossen, beim zuständigen Insolvenzgericht Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft wegen drohender Zahlungsunfähigkeit zu stellen. Die Einreichung des Insolvenzantrags soll unmittelbar nach Veröffentlichung dieser Ad-hoc-Mitteilung erfolgen.

Hintergrund ist die mit Ad-hoc-Mitteilung vom 5. August 2026 bekannt gegebene außerordentliche Kündigung der von der TTL AG begebenen Inhaberschuldverschreibung 2021/27 (ISIN DE000A3MQXXX / WKN A3MQAF) im Gesamtnennbetrag von EUR 10,5 Mio. durch die Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Die seitdem unter Einbindung der Berater der Gesellschaft intensiv geführten Gespräche und Bemühungen um eine außergerichtliche Restrukturierungs- und Vergleichslösung haben nicht zu einer rechtzeitig umsetzbaren und hinreichend belastbaren Lösung geführt.

Nach erneuter Prüfung der Liquiditäts- und Finanzierungssituation der Gesellschaft hat der Vorstand daher die Stellung des Insolvenzantrags beschlossen.

Über weitere wesentliche Entwicklungen wird die TTL AG im Rahmen ihrer gesetzlichen Publizitätspflichten informieren.

Mitteilende Person Theo Reichert Vorstandsvorsitzender Tel: +49 89 381611-0 E-Mail: presse@ttl-ag .de

Ansprechpartner für Investoren und Presse Kornelia Kneissl K2K GmbH Tel. +49 151 25 310 555 E-Mail: presse@ttl-ag.de

(Ende)

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Aussender: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG Maximilianstraße 35A 80539 München Deutschland Ansprechpartner: Theo Reichert Tel.: +49 89 381611-0 E-Mail: ir@ttl-ag.de Website: www.ttl-ag.de ISIN(s): DE0007501009 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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August 14, 2026 12:01 ET (16:01 GMT)