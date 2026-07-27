DJ PTA-AFR: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
München (pta000/27.07.2026/12:10 UTC+2) - TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2026 Berichtszeitraum: 01.01.2026 - 30.06.2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/finanzberichte.html Veröffentlichungsdatum: 31.12.2026
(Ende)
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Aussender: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG Maximilianstraße 35C 80539 München Deutschland Ansprechpartner: Theo Reichert Tel.: +49 89 381611-0 E-Mail: ir@ttl-ag.de Website: www.ttl-ag.de ISIN(s): DE0007501009 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
[ source: https://www.pressetext.com/news/1785147000183 ]
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(END) Dow Jones Newswires
July 27, 2026 06:10 ET (10:10 GMT)