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22.07.2026 09:21 Uhr
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PTA-Adhoc: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Anpassung an den Zeitplan für Jahres- und Konzernabschluss 2025 aufgrund der Entwicklung bei Branicks

DJ PTA-Adhoc: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Anpassung an den Zeitplan für Jahres- und Konzernabschluss 2025 aufgrund der Entwicklung bei Branicks

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr

TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Anpassung an den Zeitplan für Jahres- und Konzernabschluss 2025 aufgrund der Entwicklung bei Branicks

München (pta000/22.07.2026/08:45 UTC+2)

Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ("Gesellschaft" - WKN 750100 / ISIN DE0007501XXX) passt den Zeitplan für die Veröffentlichung ihres Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 an die jüngste Entwicklung bei der Beteiligungsgesellschaft Branicks Group AG an.

Nachdem die Branicks Group AG heute mitgeteilt hat, dass der Abschlussprüfer für den Abschluss der verhandelten Refinanzierungs- und Restrukturierungslösung weitere Prüfungshandlungen benötigt und der Veröffentlichungstermin vom 27. Juli 2026 daher nicht eingehalten werden kann, verzögert sich folglich auch der Fertigstellungsprozess bei der Gesellschaft. Der Vorstand der Branicks Group AG hat betont, dass die fortschreitenden und konstruktiven Verhandlungen eine solide Grundlage für die weitere Entwicklung der Gesellschaft schaffen sollen.

Vor diesem Hintergrund beabsichtigt die Gesellschaft weiterhin - in Abstimmung mit ihrem Abschlussprüfer -, ihren geprüften Jahres- und Konzernabschluss 2025 unmittelbar nach Vorliegen und Auswertung der finalen Abschlüsse der Branicks Group AG fertigzustellen und unverzüglich zu veröffentlichen. Der Vorstand der Gesellschaft beobachtet den Fortgang bei der Branicks Group AG aufmerksam und wird den Kapitalmarkt über die weitere Terminplanung entsprechend den gesetzlichen Anforderungen informieren.

Mitteilende Person Theo Reichert Vorstandsvorsitzender Tel: +49 89 381611-0 E-Mail: presse@ttl-ag .de

Ansprechpartner für Investoren und Presse Kornelia Kneissl K2K GmbH Tel. +49 151 25 310 555 E-Mail: presse@ttl-ag.de

(Ende)

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Aussender:      TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG 
           Maximilianstraße 35C 
           80539 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Theo Reichert 
Tel.:         +49 89 381611-0 
E-Mail:        ir@ttl-ag.de 
Website:       www.ttl-ag.de 
ISIN(s):       DE0007501009 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1784702700081 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 22, 2026 02:45 ET (06:45 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

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