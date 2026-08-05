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Dow Jones News
05.08.2026 14:21 Uhr
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PTA-Adhoc: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Helaba Invest erklärt außerordentliche Kündigung der Inhaberschuldverschreibung 2021/27 - Gesellschaft strebt kurzfristige Lösung für die Rückführung an

DJ PTA-Adhoc: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Helaba Invest erklärt außerordentliche Kündigung der Inhaberschuldverschreibung 2021/27 - Gesellschaft strebt kurzfristige Lösung für die Rückführung an

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Anleihekündigung

TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Helaba Invest erklärt außerordentliche Kündigung der Inhaberschuldverschreibung 2021/27

Gesellschaft strebt kurzfristige Lösung für die Rückführung an

München (pta000/05.08.2026/13:50 UTC+2)

München, 05.08.2026. Mit Email vom 4. August 2026 hat die Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH als Kapitalverwaltungsgesellschaft für Rechnung des HI-SZVA Fonds, Segmentfonds SZVA 3, die außerordentliche Kündigung der von der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG begebenen Inhaberschuldverschreibung 2021/27 (ISIN DE000A3MQXXX; WKN A3MQAF) im Gesamtnennbetrag von EUR 10,5 Mio. und mit einer jährlichen Verzinsung von 2,75% angekündigt

Helaba Invest hat zugleich die Rückzahlung sämtlicher ausstehender Nominalbeträge zuzüglich Zinsen und Kosten verlangt.

Die Gesellschaft prüft derzeit alle Möglichkeiten einer Lösung, einschließlich der Wiederaufnahme der Gespräche mit der Helaba Invest, zur Strukturierung und Umsetzung der Rückzahlung bis zum 19. August 2026 bzw. eine Tragfähigkeitslösung für das Unternehmen zu erzielen. Eine verbindliche Vereinbarung über die konkreten Rückzahlungsmodalitäten ist bislang nicht abgeschlossen.

Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt über wesentliche weitere Entwicklungen unverzüglich informieren.

Mitteilende Person Theo Reichert Vorstandsvorsitzender Tel: +49 89 381611-0 E-Mail: presse@ttl-ag .de

Ansprechpartner für Investoren und Presse Kornelia Kneissl K2K GmbH Tel. +49 151 25 310 555 E-Mail: presse@ttl-ag.de

(Ende)

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Aussender:      TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG 
           Maximilianstraße 35C 
           80539 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Theo Reichert 
Tel.:         +49 89 381611-0 
E-Mail:        ir@ttl-ag.de 
Website:       www.ttl-ag.de 
ISIN(s):       DE0007501009 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1785930600555 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 05, 2026 07:50 ET (11:50 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

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