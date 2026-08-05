DJ PTA-Adhoc: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Helaba Invest erklärt außerordentliche Kündigung der Inhaberschuldverschreibung 2021/27 - Gesellschaft strebt kurzfristige Lösung für die Rückführung an

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Anleihekündigung

TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Helaba Invest erklärt außerordentliche Kündigung der Inhaberschuldverschreibung 2021/27

Gesellschaft strebt kurzfristige Lösung für die Rückführung an

München (pta000/05.08.2026/13:50 UTC+2)

München, 05.08.2026. Mit Email vom 4. August 2026 hat die Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH als Kapitalverwaltungsgesellschaft für Rechnung des HI-SZVA Fonds, Segmentfonds SZVA 3, die außerordentliche Kündigung der von der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG begebenen Inhaberschuldverschreibung 2021/27 (ISIN DE000A3MQXXX; WKN A3MQAF) im Gesamtnennbetrag von EUR 10,5 Mio. und mit einer jährlichen Verzinsung von 2,75% angekündigt

Helaba Invest hat zugleich die Rückzahlung sämtlicher ausstehender Nominalbeträge zuzüglich Zinsen und Kosten verlangt.

Die Gesellschaft prüft derzeit alle Möglichkeiten einer Lösung, einschließlich der Wiederaufnahme der Gespräche mit der Helaba Invest, zur Strukturierung und Umsetzung der Rückzahlung bis zum 19. August 2026 bzw. eine Tragfähigkeitslösung für das Unternehmen zu erzielen. Eine verbindliche Vereinbarung über die konkreten Rückzahlungsmodalitäten ist bislang nicht abgeschlossen.

Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt über wesentliche weitere Entwicklungen unverzüglich informieren.

Mitteilende Person Theo Reichert Vorstandsvorsitzender Tel: +49 89 381611-0 E-Mail: presse@ttl-ag .de

Ansprechpartner für Investoren und Presse Kornelia Kneissl K2K GmbH Tel. +49 151 25 310 555 E-Mail: presse@ttl-ag.de

(Ende)

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August 05, 2026 07:50 ET (11:50 GMT)