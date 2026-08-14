Investor Bill Ackman setzt erneut auf Netflix. Damit kehrt Ackman zu einer Aktie zurück, die er vor rund vier Jahren überraschend verkauft hatte, nachdem der Kurs des Streaming-Konzerns stark eingebrochen war.Ackmans Investmentgesellschaft Pershing Square Capital Management gab in ihrem Halbjahresbericht eine neue Netflix-Position bekannt. Nach Einschätzung von Pershing Square ist Netflix als führende Plattform aus dem teuren Wettbewerb um Streaming-Abonnenten hervorgegangen. Netflix verfüge nun ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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