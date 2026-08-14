Bill Ackman hat aufgeräumt. Der Star-Investor und Chef von Pershing Square hat im zweiten Quartal 2026 sein Portfolio so stark umgebaut wie schon seit Jahren nicht mehr. Nach dem erfolgreichen Börsengang seines neuen Fonds Pershing Square USA hat er das frische Kapital rasch eingesetzt. Besonders spannend: Er ist zurück bei Netflix. Das ist ein bemerkenswerter Schritt, wenn man bedenkt, dass er im April 2022 noch mit einem massiven Verlust von rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer