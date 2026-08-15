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Small- & Micro Cap Investment
15.08.2026 07:58 Uhr
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Mehr Magnet-Rohstoff als MP Materials und Lynas: Dieser 385-Millionen-Wert rückt in eine neue Liga

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Bei Seltenen Erden gelten MP Materials und Lynas Rare Earths als die großen westlichen Gegengewichte zu China. Ein deutlich kleinerer Entwickler kann sich bei einer entscheidenden Ressourcengröße nun jedoch mit beiden messen: St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) hat die Ressource seines Araxá-Projekts in Brasilien massiv erhöht. Besonders bemerkenswert: In der höherwertigen Kategorie "Measured & Indicated" enthält Araxá jetzt mehr Neodym-Praseodym (NdPr) als jeweils Mountain Pass von MP Materials und Mt Weld von Lynas.

Das bedeutet nicht, dass St George bereits mit den beiden Produzenten gleichzusetzen wäre. Doch die neue Ressourcenschätzung verändert die Größenordnung, in der Araxá betrachtet werden kann.

155 Prozent mehr hochklassifizierte Ressourcen

Die am 11. August veröffentlichte JORC-Ressource umfasst 111,2 Millionen Tonnen mit 3,57 Prozent TREO und 0,57 Prozent Nb2O5. Gegenüber der vorherigen Schätzung stieg die Gesamttonnage um 57 Prozent.

Noch wichtiger für die Projektentwicklung ist der Qualitätssprung innerhalb der Ressource. Die gemessenen und angezeigten Ressourcen - "Measured & Indicated" - erhöhten sich um 155 Prozent auf 75,2 Millionen Tonnen. Sie weisen durchschnittlich 3,64 Prozent TREO, 0,69 Prozent NdPr und 0,58 Prozent Niobpentoxid auf. Damit befinden sich inzwischen rund 68 Prozent der gesamten Ressource in diesen höherklassifizierten Kategorien.

Insgesamt enthält die primäre Ressource rund 3,98 Millionen Tonnen TREO, darunter 760.000 Tonnen NdPr-Oxide, sowie rund 630.000 Tonnen Niobpentoxid.

Der Vergleich mit Lynas und MP wird interessant

Gerade bei NdPr erhält das Update besondere Bedeutung. Neodym und Praseodym gehören zu den wichtigsten Rohstoffen für Hochleistungs-Permanentmagnete, die unter anderem in Elektromotoren, Windkraftanlagen und Verteidigungstechnologien eingesetzt werden.

Araxá verfügt nun über rund 522.000 Tonnen enthaltenes NdPr in Measured-&-Indicated-Ressourcen. Zum Vergleich weist St Georges Peer-Analyse für Lynas Rare Earths (ISIN: AU000000LYC6) bei Mt Weld 481.500 Tonnen und für MP Materials (ISIN: US5533681012) bei Mountain Pass 298.642 Tonnen aus.

Die Unterschiede bei der Unternehmensbewertung sind dagegen enorm. Zum Stichtag 7. August bezifferte St George seine Marktkapitalisierung auf rund 385 Millionen A$. Lynas kam laut derselben Vergleichstabelle auf 16,4 Milliarden A$, MP Materials auf 9,1 Milliarden US-Dollar.

Daraus unmittelbar eine Unterbewertung abzuleiten, wäre allerdings zu einfach. Lynas und MP Materials produzieren bereits und verfügen über etablierte Verarbeitungs- und Absatzstrukturen. St George befindet sich mit Araxá dagegen noch in der Entwicklungsphase. Genau dieser Unterschied erklärt einen erheblichen Teil des Bewertungsabschlags.

Ein zweiter Rohstoff verändert die Rechnung

Araxá besitzt allerdings etwas, das die Vergleichbarkeit zusätzlich interessant macht: Niob.

St George bezeichnet die gemessene Niob-Ressource als die weltweit größte noch unentwickelte Ressource dieser Klassifizierung. Innerhalb der Measured-&-Indicated-Kategorie befinden sich rund 435.000 Tonnen enthaltenes Niobpentoxid. Zusätzlich zur primären Seltene-Erden-Ressource wurden weitere Niob-Ressourcen abgegrenzt.

Auch der Standort könnte relevant werden. Araxá befindet sich in Minas Gerais direkt in einer etablierten Bergbauregion. In unmittelbarer Umgebung liegt die seit mehr als 50 Jahren betriebene Niob-Mine von CBMM. Straßen, Eisenbahn, erneuerbare Stromversorgung, Fachkräfte und Bergbaudienstleistungen sind laut Unternehmenspräsentation bereits in der Region vorhanden.

Hinzu kommt die Lagerstättengeometrie. Die Ressource beginnt an der Oberfläche; innerhalb der obersten 120 Meter befindet sich die Mineralisierung vollständig im verwitterten Profil. St George beschreibt dieses Material als frei grabbar, was grundsätzlich Vorteile für einen möglichen Tagebau bieten könnte. Eine endgültige Aussage über Förderkosten lässt sich daraus vor Abschluss der Wirtschaftlichkeitsstudien allerdings noch nicht ableiten.

Der nächste Test kommt bereits 2026

Damit verschiebt sich die entscheidende Frage für Anleger von der Größe zur wirtschaftlichen Umsetzbarkeit.

Worley wurde als technischer Berater für die Machbarkeitsarbeiten engagiert, wirtschaftliche Studien laufen. Gleichzeitig arbeitet St George an Metallurgie, Pilotanlage, Genehmigungen sowie Gesprächen mit möglichen strategischen Investoren und Abnahmepartnern. Erste Wirtschaftlichkeitsstudien sind für das dritte beziehungsweise vierte Quartal 2026 vorgesehen.

Und selbst die neue Ressource könnte noch nicht das Ende der Wachstumsgeschichte darstellen. Die Entdeckung East Araxá, rund einen Kilometer östlich der aktuellen Ressource, ist überhaupt nicht in den 111,2 Millionen Tonnen enthalten. Dort wurden bereits Seltene-Erden-Gehalte von bis zu 12,34 Prozent TREO gemeldet. Eine erste Ressourcenschätzung für East Araxá wird für das vierte Quartal 2026 angestrebt.

Damit hat St George einen wichtigen Schritt gemacht. Bei der Ressourcengröße und insbesondere beim hochklassifizierten NdPr-Inventar spielt Araxá inzwischen in einer Liga mit den bedeutendsten Hartgesteinsprojekten außerhalb Chinas. Bei Produktion, Finanzierung und kommerzieller Umsetzung muss das Unternehmen diesen Anspruch jedoch erst noch beweisen.

Genau darin liegt für Anleger sowohl die Chance als auch das Risiko: Die geologische Größenordnung ist inzwischen sichtbar - die wirtschaftliche Bewertung dieser Größenordnung steht noch bevor.

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Quellen

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St George Mining
Land: Australien
ISIN: AU000000SGQ8
https://stgm.com.au

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