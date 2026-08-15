Fürth/Berlin/Osnabrück - Im Frankenderby bei der SpVgg Greuther Fürth hat sich der 1. FC Nürnberg am 2. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga mit einem 4:2-Sieg durchgesetzt.



Die Fürther gingen zunächst durch einen Elfmeter von Felix Klaus in der 22. Minute in Führung. Doch Nürnberg schlug schnell zurück: Piet Scobel glich in der 26. Minute per Kopfball aus. Kurz vor der Halbzeit traf Julian Justvan in der 45.+3 Minute zum 2:2-Ausgleich, nachdem Klaus in der 41. Minute erneut für Fürth getroffen hatte.



In der zweiten Halbzeit übernahm Nürnberg die Kontrolle. Julian Justvan brachte die Gäste in der 54. Minute erstmals in Führung. Piet Scobel machte in der 74. Minute mit seinem zweiten Treffer den Sieg perfekt. Fürth konnte dem Druck der Nürnberger nicht mehr standhalten und verpasste es, auch mit einem verschossenen Foulelfmeter durch Klaus, den Anschluss zu finden.



Parallel dazu dominierte Hertha BSC im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim und gewann souverän mit 4:1. Sebastian Grönning brachte Hertha bereits in der 2. Minute in Führung. Marten Winkler erhöhte in der 26. Minute mit einem sehenswerten Solo auf 2:0. Deyovaisio Zeefuik sorgte in der 35. Minute mit einem Lupfer für das 3:0. Heidenheim gelang durch Jan Schöppner in der 49. Minute noch der Ehrentreffer. Trotz einer Roten Karte für Deyovaisio Zeefuik in der 88. Minute sorgte Oluwaseun Adewumi kurz vor Schluss für den Endstand.



Der 1. FC Magdeburg setzte sich derweil auswärts mit 3:0 gegen den VfL Osnabrück durch. Alexander Nollenberger erzielte in der 24. Minute das 1:0 und legte in der 35. Minute mit einer Direktabnahme nach. Emmanuel Iyoha machte in der 69. Minute mit einem Konter den Auswärtssieg perfekt. Osnabrück fand offensiv kaum statt und konnte den Magdeburgern nichts entgegensetzen.





© 2026 dts Nachrichtenagentur