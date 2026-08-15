61,7% mehr E-Autos: Ist Deutschlands Comeback das neue Signal für Lithium-Aktien?

Anzeige / Werbung

Deutschlands Automarkt sendet ein überraschend starkes Signal, das auch Rohstoffanleger interessieren dürfte. Rund 78.600 batterieelektrische Fahrzeuge wurden im Juli neu zugelassen. Gegenüber etwa 48.600 Fahrzeugen im Vorjahresmonat entspricht das einem Plus von 61,7 Prozent. Mit einem Anteil von 29,3 Prozent lagen reine Elektroautos damit bereits den zweiten Monat in Folge vor allen anderen Antriebsarten.

Noch vor einem Jahr sah das Bild deutlich anders aus. Im Juli 2025 kamen

batterieelektrische Fahrzeuge lediglich auf 18,4 Prozent der Neuzulassungen und lagen hinter Benzinern und Hybriden.

Für Anleger wirft diese Trendwende eine zentrale Frage auf: Wenn Elektroautos weiter Marktanteile gewinnen, woher soll das Lithium für ihre Batterien kommen?

Warum die Lithium-Nachfrage nicht verschwunden ist

Nach dem Lithiumboom der Jahre 2021 und 2022 änderte der anschließende Preisverfall die Stimmung grundlegend. Expansionspläne wurden überprüft, Explorationsbudgets gerieten unter Druck und viele Anleger zogen sich aus Lithium-Aktien zurück.

Die jüngsten deutschen E-Auto-Zahlen erinnern jedoch daran, dass die zugrunde liegende Nachfragegeschichte keineswegs verschwunden ist.

Der Zusammenhang zwischen steigenden Elektroautoabsätzen und Lithiumpreisen ist nicht linear. Chinesische Produktion, Lagerbestände, neue Minen und technologische Entwicklungen bei Batterien beeinflussen den Markt ebenfalls. Doch mit steigender Verbreitung von Elektrofahrzeugen benötigt die Industrie weiterhin große Mengen Lithium - und neue Minen brauchen oft viele Jahre von der Entdeckung bis zur Produktion.

Genau deshalb wird die Angebotsseite wieder interessant.

Standard Lithium: Wohin fließen die neuen Investitionen?

Ein Beispiel ist Standard Lithium (ISIN: CA8536061010). Gemeinsam mit Equinor (ISIN: NO0010096985) entwickelt das Unternehmen das South-West-Arkansas-Lithiumprojekt in den USA.

Die erste Projektphase ist auf eine jährliche Produktion von 22.500 Tonnen Lithiumcarbonat in Batteriequalität ausgelegt. Dabei soll Direct Lithium Extraction, kurz DLE, zum Einsatz kommen. Das Projekt hat 2026 weitere Fortschritte erzielt, darunter bei der US-Umweltprüfung und durch die Vergabe wichtiger Aufträge im Vorfeld einer endgültigen Investitionsentscheidung.

Die Bedeutung reicht über ein einzelnes Unternehmen hinaus. Westliche Regierungen und die Industrie wollen zusätzliche Lithium-Lieferketten außerhalb der traditionellen Produktionszentren aufbauen.

Doch selbst fortgeschrittene Projekte können die langfristige Frage nicht allein beantworten. Die Lithiumindustrie benötigt gleichzeitig eine Pipeline neuer Lagerstätten.

Warum die McDermitt Caldera aus der Masse heraussticht

Wie groß diese Dimension werden kann, zeigt die McDermitt Caldera im Westen der USA.

Lithium Americas (ISIN: CA53681J1030) entwickelt dort Thacker Pass. Zusammen mit dem nahegelegenen McDermitt-Projekt von Jindalee Lithium verfügt der Distrikt über Mineralressourcenschätzungen von mehr als 87 Millionen Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent.

Zahlen dieser Größenordnung können die Wahrnehmung eines gesamten Rohstoffdistrikts verändern. Anleger betrachten dann nicht mehr ausschließlich das am weitesten entwickelte Projekt. Auch Unternehmen mit aussichtsreichen Explorationsflächen innerhalb derselben geologischen Region können stärker in den Fokus rücken.

Und genau hier wird die Geschichte spekulativer.

Wer besitzt neben den großen Entwicklern noch Land in McDermitt?

Chariot Resources (ISIN: AU0000294498) kontrolliert mit Resurgent ein Lithiumprojekt innerhalb der McDermitt Caldera in Nevada und Oregon.

Chariot meldet aus bisherigen Oberflächenproben Lithiumwerte von bis zu 3.865 ppm. 17 Proben lieferten demnach Werte von mehr als 1.000 ppm Lithium. Zudem hat das Unternehmen 32 vorrangige Bohrziele identifiziert.

Dabei ist eine wichtige Unterscheidung notwendig: Resurgent befindet sich weiterhin in der Explorationsphase. Große Ressourcen an anderen Stellen der McDermitt Caldera bedeuten nicht, dass Chariot über eine vergleichbare Lagerstätte verfügt. Oberflächenproben ersetzen keine Bohrungen, und eine entsprechende eigene Mineralressource wurde bei Resurgent bislang nicht definiert.

Damit ist Chariot deutlich spekulativer als fortgeschrittene Lithiumentwickler. Gleichzeitig erklärt genau dies, warum die Lage des Projekts interessant ist. Sollte sich McDermitt weiter zu einem strategisch bedeutenden US-Lithiumdistrikt entwickeln, könnten auch Explorationsflächen innerhalb desselben geologischen Systems stärker beachtet werden.

Parallel verfolgt Chariot eine zweite Lithiumstrategie in Nigeria. Dort arbeitet das Unternehmen am Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an einem Portfolio von Hartgestein-Lithiumprojekten. Die Transaktion ist weiterhin an Bedingungen geknüpft; die Frist für deren Abschluss wurde zuletzt bis Mai 2027 verlängert.

Vom deutschen E-Auto-Comeback zur nächsten Lithiumfrage

78.600 neue Elektroautos in einem Monat entscheiden nicht über den globalen Lithiummarkt. Das Plus von 61,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr erinnert jedoch an die langfristige Herausforderung.

Elektroautos lassen sich vergleichsweise schnell produzieren. Neue Lithiumminen nicht.

Fortgeschrittene Entwickler wie Standard Lithium zeigen, wie bereits heute in neue westliche Lieferketten investiert wird. McDermitt wiederum verdeutlicht die potenzielle Größenordnung einzelner Lithiumdistrikte. Explorer wie Chariot Resources stehen wesentlich früher in dieser Entwicklung - und damit deutlich weiter oben auf der Risikoskala.

Ob Resurgent tatsächlich eine wirtschaftlich interessante Lithiumlagerstätte beherbergt, müssen erst weitere Explorationsarbeiten zeigen. Sollte Deutschlands E-Auto-Erholung jedoch Teil einer breiteren Beschleunigung der Elektromobilität sein, dürfte eine alte Frage für Anleger wieder an Bedeutung gewinnen: Woher kommt die nächste Generation des benötigten Lithiums?

Quellen:

https://www.chariotcorporation.com/

https://www.reuters.com/commentary/reuters-open-interest/lithium-bust-is-over-will-battery-metal-boom-again-2026-06-05/

https://www.standardlithium.com/

https://www.kba.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Fahrzeugzulassungen/2026/pm32_2026_n_07_26_pm_komplett.html



Lassen Sie sich in den Verteiler für Chariot Resources oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Chariot Resources" oder "Nebenwerte".



Chariot Resources

ISIN: AU0000294498?

WKN: A3EWMX

https://www.chariotcorporation.com/



Disclaimer/Risikohinweis Chariot Corporation?

Interessenkonflikte: Mit Chariot Resources existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Chariot Resources. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Chariot Resources können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Chariot Resources einsehen: https://www.chariotcorporation.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Chariot Corporation vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen?

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post 61,7% mehr E-Autos: Ist Deutschlands Comeback das neue Signal für Lithium-Aktien? appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: NO0010096985,CA8536061010,AU0000294498,CA53681J1030