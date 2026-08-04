Lithium-Schatzkammer Nigeria? Wie sich Chariot Resources zwischen Rio Tinto und CATL positioniert

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Während Konzerne wie Rio Tinto ihre Skaleneffekte in etablierten Lithiumregionen ausspielen, sucht sich eine kleinere Explorationsgesellschaft ihre Nische in einem bislang wenig erschlossenen Markt - mit allen Chancen und Risiken, die damit verbunden sind.

Der globale Lithiummarkt durchläuft 2026 eine Phase der Neubewertung. Nach Jahren gedämpfter Preise infolge von Überangebot rückt der Rohstoff wieder stärker in den Fokus institutioneller Investoren, während sich gleichzeitig geopolitische Fragen zur Diversifizierung von Lieferketten verschärfen. In diesem Umfeld bewegt sich Chariot Resources Ltd. (WKN: A3EWMX | ISIN: AU0000294498), ein australisches Explorationsunternehmen, das sowohl in den USA als auch in Nigeria aktiv ist.

Zwei Standbeine: USA und Nigeria

Chariot Resources verfolgt eine Doppelstrategie. In den Vereinigten Staaten hält das Unternehmen Ansprüche an den Projekten Black Mountain in Wyoming sowie Resurgent im McDermitt-Krater an der Grenze zwischen Nevada und Oregon - einer Region, die als eines der bedeutendsten Lithiumgebiete Nordamerikas gilt. Im Juni 2026 meldete das Unternehmen die Absteckung von 573 zusätzlichen Claims am Standort Resurgent East, wodurch sich die Flächenposition von 597 auf rund 1.170 Claims mehr als verdoppeln würde. Damit nähert sich Chariot wieder der früheren Spitzenposition von 1.450 Claims an diesem Standort an.

Parallel dazu treibt das Unternehmen den Aufbau eines nigerianischen Portfolios voran. Über eine im Sommer 2025 geschlossene Joint-Venture-Vereinbarung mit dem lokalen Partner Continental Lithium hält Chariot einen Anteil von 66,7 Prozent an der Gesellschaft C&C Minerals, die die Projekte Fonlo, Gbugbu, Iganna und Saki umfasst. Das Gesamtportfolio erstreckt sich über etwa 254 Quadratkilometer, verteilt auf acht Explorationslizenzen und zwei kleinere Bergbaukonzessionen. Für den Erwerb hat sich Chariot zu Investitionen von mindestens zehn Millionen US-Dollar in Exploration und Entwicklung während einer sogenannten Free-Carry-Periode verpflichtet.

Regulatorischer Fortschritt und erste technische Bestätigung

Im März 2026 erhielt Chariot die behördliche Genehmigung für die Übertragung der nigerianischen Lizenzen, was dem Unternehmen regulatorische Planungssicherheit verschafft. Im April 2026 folgte die unabhängige technische Bestätigung hochgradiger Spodumen-Mineralisierung im nigerianischen Portfolio, nachdem bereits zuvor Oberflächenproben mit Lithiumoxid-Gehalten von bis zu 6,59 Prozent gemeldet worden waren - Werte, die deutlich über dem globalen Durchschnitt liegen. Metallurgische Studien und Bohrprogramme sind für die kommenden Monate angekündigt, ein offizieller JORC-Ressourcennachweis steht jedoch noch aus.

Abnehmerinteresse aus China

Zu Jahresbeginn 2026 unterzeichnete Chariot eine unverbindliche Absichtserklärung mit dem chinesischen Batteriematerialhersteller Shanghai GreatPower. Die Vereinbarung sieht die Prüfung eines möglichen Abnahmevertrags über bis zu 200.000 Tonnen Lithiumkonzentrat pro Jahr aus den nigerianischen Projekten vor, ergänzt um mögliche Kooperationen bei Verarbeitung und erneuerbaren Energien. Die Vereinbarung ist nicht bindend; ein tatsächlicher Liefervertrag setzt weitere Verhandlungen sowie den Abschluss der zugrunde liegenden Akquisitionen voraus.

Diese Konstellation wirft eine Frage auf, die für die Einordnung des Unternehmens im Branchenkontext relevant ist: Während westliche Regierungen und Rohstoffkonzerne wie Rio Tinto ihre Lieferketten zunehmend unabhängig von asiatischen Abnehmern und Verarbeitern gestalten wollen, bewegt sich Chariot mit dem GreatPower-Interesse zumindest teilweise in die entgegengesetzte Richtung. Beide Ausrichtungen - US-Fokus mit Blick auf die heimische Batterieindustrie einerseits, chinesisches Abnehmerinteresse andererseits - bestehen im Unternehmen aktuell parallel.

Finanzierung der nächsten Schritte

Um die anstehenden Programme zu finanzieren, sicherte sich Chariot im April 2026 eine Refinanzierung über 3,5 Millionen australische Dollar, davon rund 2,8 Millionen Dollar als Darlehen des Kapitalgebers GAM. Die Vereinbarung enthält unter anderem eine Klausel, wonach mindestens 30 Prozent der Nettoerlöse aus einer künftigen Kapitalerhöhung zur Tilgung des Darlehens verwendet werden müssen, sofern diese nach dem 10. April 2026 erfolgt. Zusätzlich erhält der Kreditgeber, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre, 15 Millionen Optionen mit einem Ausübungspreis von 0,10 australischen Dollar und Laufzeit bis Dezember 2028.

Quellen:

https://discoveryalert.com.au/chariot-resources-secures-3-5-million-lithium-funding

https://kalkine.com.au/news/energy/chariot-resources-asxcc9-rebuilds-lithium-footprint-as-market-conditions-improve

https://discoveryalert.com.au/lithium-discovery-nigeria-chariot-resources-pegmatite

https://www.chemanalyst.com/NewsAndDeals/NewsDetails/chariot-poised-to-advance-lithium-partnership-with-greatpower-40645

https://markets.financialcontent.com/wral/article/accwirecq-2025-7-17-continental-lithium-announces-strategic-joint-venture-with-chariot-corporation-to-advance-nigerian-lithium-portfolio

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20897952-rohstoff-sicherheit-wandel-rio-tinto-chariot-resources-lithium-markt-definieren

https://stocksdownunder.com/chariot-resources-land-deal-with-catl-supplier





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