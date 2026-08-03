Lithium-Übernahme nimmt Fahrt auf: Warum Nigeria-Fortschritte Milliardenmarkt-Story festigen

Anzeige / Werbung

Chariot Resources (WKN: A3D8K5, ISIN: AU0000214XXX) hat im zweiten Quartal 2026 mehrere Fortschritte bei seinem Lithiumgeschäft erzielt. Im Mittelpunkt standen die geplante Übernahme des nigerianischen Lithiumportfolios, die unabhängige Bestätigung von Spodumen auf den Projekten Fonlo und Iganna sowie Gespräche über Abnahmevereinbarungen und Finanzierungsmöglichkeiten.

Ein wichtiger technischer Meilenstein gelang mit einer unabhängigen Untersuchung der University of British Columbia (UBC). Die Wissenschaftler identifizierten in allen sechs bereits zuvor veröffentlichten Verifizierungsproben aus Fonlo und Iganna das Lithiummineral Spodumen. Der Anteil der identifizierten kristallinen Phasen lag zwischen 28,4 Gewichtsprozent und 75,3 Gewichtsprozent. Das Unternehmen weist darauf hin, dass diese Werte weder die Gesamtgesteinszusammensetzung noch eine vermarktbare Produktqualität oder eine metallurgische Ausbeute darstellen.

Der Aufbau des Nigeria-Portfolios schreitet weiter voran

Chariot arbeitet weiterhin an der Übernahme einer Beteiligung von 66,667% an einem Hartgestein-Lithiumportfolio in Nigeria von Continental Lithium. Das Portfolio umfasst acht Explorationslizenzen und drei Kleinbergbau-Lizenzen in den Projektgebieten Fonlo, Gbugbu, Iganna und Saki. Insgesamt erstreckt sich das Gebiet über rund 257,1 Quadratkilometer in den Bundesstaaten Kwara und Oyo. Die Vermögenswerte werden von C&C Minerals gehalten, an dem Chariot mit 66,667% beteiligt ist, während Continental die restlichen 33,333% besitzt.

Im Berichtsquartal wurden gemeinsam mit der Nigerian Mining Cadastre Office wesentliche Fortschritte bei der Übertragung der Explorationslizenzen auf C&C Minerals sowie bei der Umwandlung der drei Kleinbergbau-Lizenzen in reguläre Bergbaulizenzen erzielt. Mehrere Explorationslizenzen wurden bereits übertragen oder für die Übertragung genehmigt. Gleichzeitig laufen die Verfahren zur Umwandlung der Kleinbergbau-Lizenzen weiter.

Am 14. Mai 2026 unterzeichneten Chariot und Continental eine dritte Änderungsvereinbarung. Dadurch wurde die Kleinbergbau-Lizenz SSML 042553 ohne zusätzliche Kaufpreiszahlung in das geplante Portfolio aufgenommen. Zudem vereinbarten beide Parteien, alle drei Kleinbergbau-Lizenzen vor der Übertragung in Bergbaulizenzen umzuwandeln. Gleichzeitig wurde die Frist für die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen bis zum 5. Mai 2027 verlängert und die Obergrenze für Lizenzübertragungs-, Umwandlungs- und Regulierungskosten auf 925.000 US-Dollar erhöht.

Technische Arbeiten liefern weitere Bausteine

Neben dem Nachweis von Spodumen identifizierte die UBC in den Proben mit den höchsten Cäsiumgehalten aus Iganna auch Pollucit. Nach Einschätzung des Unternehmens stützen diese Ergebnisse die Interpretation von Fonlo und Iganna als Lithium-Cäsium-Tantal-Pegmatitsysteme und liefern eine technische Grundlage für die geplanten metallurgischen Untersuchungen. Neue geochemische Analyseergebnisse wurden im Rahmen der Mitteilung nicht veröffentlicht.

Auch das US-Projekt Resurgent wurde weiterentwickelt. Die US-Tochtergesellschaft FMS Lithium Corporation, an der Chariot 79,4% hält, sicherte sich 573 zusätzliche Claims im Gebiet Resurgent East innerhalb der McDermitt Caldera an der Grenze zwischen Nevada und Oregon. Das Unternehmen hatte während des Lithiumabschwungs in den Jahren 2023 bis 2025 Teile des Projektgebiets aufgegeben, um Kapital zu schonen. Mit den neuen Claims wird nun ein Teil dieser Position wieder aufgebaut.

Das Projekt liegt unmittelbar nordöstlich des im Bau befindlichen Thacker-Pass-Projekts von Lithium Americas und grenzt im Norden an das McDermitt-Projekt von Jindalee Lithium. Nach früheren Angaben des Unternehmens wurden bereits 32 hochrangige Bohrziele definiert und ein erstes Bohrprogramm mit möglichst geringen Eingriffen geplant. Dieses wartet weiterhin auf die erforderlichen Genehmigungen. Neue Explorationsergebnisse wurden im Berichtsquartal nicht veröffentlicht. Die neu abgesteckten Claims stehen zudem noch unter dem Vorbehalt des Abschlusses der notwendigen Registrierungsverfahren.

Finanzierung und Management werden neu aufgestellt

Im Bereich strategischer Partnerschaften musste Chariot einen Rückschlag hinnehmen. Jiangsu Greatpower NexEnergy Technology erhielt die erforderlichen chinesischen Genehmigungen für Direktinvestitionen im Ausland und die notwendigen Devisenregistrierungen nicht innerhalb der vereinbarten Frist bis zum 15. April 2026. Damit lief die Zeichnungsvereinbarung automatisch aus, ohne dass einer der Vertragspartner daraus Verpflichtungen ableiten konnte. Die angekündigte strategische Beteiligung im Umfang von 1,425 Millionen australischen Dollar kam daher nicht zustande. Chariot setzt die Gespräche mit weiteren potenziellen Abnahmepartnern fort.

Auch auf Vorstandsebene gab es Veränderungen. Nach der Hauptversammlung am 29. Mai 2026 wurde Philip Nolis zum Non-Executive Director bestellt. Er verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in den Bereichen Rechnungswesen, Steuern, Finanzberatung und Kapitalmärkte und ist seit 2006 Managing Director von Southern Cross Financial. Darüber hinaus unterstützte er sämtliche Eigenkapitalfinanzierungen des Unternehmens seit dessen Gründung.

Im Gegenzug schied Brendan Borg als Non-Executive Director aus dem Board aus. Der Verwaltungsrat dankte ihm insbesondere für seinen Beitrag zur Weiterentwicklung der geplanten Übernahme des nigerianischen Lithiumportfolios.

Zum 30. Juni 2026 verfügte die Unternehmensgruppe über liquide Mittel von rund 0,78 Millionen australischen Dollar. Den Barmitteln standen Darlehen in Höhe von 3,5 Millionen australischen Dollar gegenüber. Die Explorationsausgaben beliefen sich im Quartal auf rund 0,1 Millionen australische Dollar. Für den Erwerb und die Übertragung von Lizenzen wurden weitere 0,25 Millionen australische Dollar aufgewendet, überwiegend für Transfergebühren. Zahlungen an nahestehende Personen und deren Unternehmen betrugen im Berichtsquartal insgesamt 161.733 australische Dollar und entfielen auf Vergütungen sowie Pensionsleistungen für die Mitglieder des Verwaltungsrats.

Quellen:

https://www.chariotcorporation.com/announcements/7660444





Lassen Sie sich in den Verteiler für Chariot Resources oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Chariot Resources" oder "Nebenwerte".



Chariot Resources

ISIN: AU0000294498?

WKN: A3EWMX

https://www.chariotcorporation.com/



Disclaimer/Risikohinweis Chariot Corporation?

Interessenkonflikte: Mit Chariot Resources existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Chariot Resources. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Chariot Resources können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Chariot Resources einsehen: https://www.chariotcorporation.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Chariot Corporation vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen?

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Lithium-Übernahme nimmt Fahrt auf: Warum Nigeria-Fortschritte Milliardenmarkt-Story festigen appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000294498