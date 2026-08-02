Lithium-Schachzug in Nevada: Chariot Corporation verdoppelt Claims im heißesten US-Explorationsgebiet neben Lithium-Gigant Thacker Pass

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Der Explorer baut seine Präsenz in der McDermitt-Caldera deutlich aus und positioniert sich im direkten geologischen Umfeld eines der wichtigsten US-Lithiumgebiete.

Massive Flächenerweiterung im "Resurgent East"-Projekt

Chariot Resources Ltd. (WKN: A3EWMX | ISIN: AU0000294498) hat im US-Bundesstaat Nevada eine deutliche Ausweitung seiner Explorationsaktivitäten gemeldet. Über die Tochtergesellschaft FMS Lithium wurde die Zahl der Bergbau-Claims im Projekt "Resurgent East" von 585 auf 1.170 verdoppelt.

Die Erweiterung betrifft ein Gebiet innerhalb der McDermitt-Caldera, einer geologisch aktiven Struktur im Grenzgebiet zwischen Nevada und Oregon. Das Areal zählt zu den am stärksten untersuchten Lithiumregionen der Vereinigten Staaten und zieht mehrere Explorations- und Entwicklungsunternehmen an.

Mit der Vergrößerung der Landposition verschafft sich Chariot eine breitere Basis für die weitere geologische Bewertung und mögliche spätere Bohrprogramme.

McDermitt-Caldera als strategischer Explorationsraum

Die McDermitt-Caldera ist eine vulkanische Formation, die in den vergangenen Jahren verstärkt in den Fokus der Lithiumexploration geraten ist. Mehrere Unternehmen untersuchen dort lithiumhaltige Tonsteine, die durch vulkanische und sedimentäre Prozesse entstanden sind.

Das Projekt "Resurgent East" liegt am Rand desselben geologischen Systems wie das "Thacker Pass"-Projekt von Lithium Americas Corp. (WKN: A3D7VM | ISIN: CA53680Q2XXX). Dieses gilt als eines der weit fortgeschrittenen Lithiumprojekte in den USA.

Die räumliche Nähe bedeutet eine gemeinsame geologische Ausgangsbasis, jedoch keine direkte Aussage über die wirtschaftliche Qualität der Mineralisierung. Entscheidend bleiben detaillierte Bohrergebnisse und Ressourcenschätzungen.

Geochemische Hinweise und 32 definierte Zielzonen

Die Entscheidung zur Erweiterung der Claim-Fläche basiert nach Angaben des Unternehmens auf historischen Oberflächenproben und geophysikalischen Untersuchungen. Dabei wurden Lithiumgehalte von bis zu 3.865 ppm gemessen. Solche Werte werden in der Explorationsphase als Anomalien interpretiert, die auf mögliche mineralisierte Zonen hinweisen können.

Auf dieser Grundlage hat das technische Team von Chariot 32 konkrete Bohrziele innerhalb des erweiterten Projektgebiets definiert. Diese Zielzonen sollen im Rahmen künftiger Explorationsprogramme weiter untersucht werden.

Derzeit laufen die Genehmigungsprozesse für ein erstes Bohrprogramm, das zusätzliche Daten zur Tiefe, Ausdehnung und Kontinuität der geologischen Strukturen liefern soll.

Beteiligung an Mustang Lithium und bestehende Ressourcenbasis

Neben den eigenen Explorationsflächen hält Chariot Resources eine Beteiligung von 24,1% an Mustang Lithium LLC. Über diese Beteiligung ist das Unternehmen indirekt an den Projekten "Horizon" und "Halo" beteiligt.

Diese Projekte weisen nach Unternehmensangaben eine kombinierte Ressource von rund 8,8 Millionen Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalent (LCE) auf.Damit kombiniert Chariot zwei unterschiedliche Elemente innerhalb seines Portfolios: frühe Explorationsflächen in Nevada und eine bestehende Ressourcenbasis in angrenzenden Projekten.

Einordnung im nordamerikanischen Lithiumsektor

Die Aktivitäten von Chariot erfolgen vor dem Hintergrund einer wachsenden strategischen Bedeutung nordamerikanischer Lithiumprojekte. Die Nachfrage nach Batterierohstoffen für Elektromobilität und Energiespeicher hat in den vergangenen Jahren zu einer stärkeren Erkundung bestehender geologischer Distrikte geführt.

Insbesondere Regionen wie die McDermitt-Caldera stehen im Fokus mehrerer Unternehmen, da dort ähnliche geologische Bedingungen vorliegen, die bereits in anderen Projekten zu Ressourcenschätzungen geführt haben.

Chariot bewegt sich damit in einem Umfeld, in dem sich Explorationsunternehmen zunehmend auf bereits bekannte geologische Trends konzentrieren, um neue Zielgebiete systematisch zu erschließen.

Ausblick auf die nächste Explorationsphase

Mit der Verdopplung der Claim-Fläche verschiebt sich der Fokus nun auf die operative Umsetzung der geplanten Explorationsarbeiten. Die Priorität liegt auf der Bewertung der 32 definierten Zielzonen sowie der Vorbereitung erster Bohrkampagnen.

Die kommenden Ergebnisse werden entscheidend sein, um das geologische Modell des Projekts zu schärfen und die Bedeutung der identifizierten Anomalien besser einzuordnen. Parallel dazu bleibt die Entwicklung im Umfeld der McDermitt-Caldera ein zentraler Referenzpunkt für die Einordnung der regionalen Dynamik im Lithiumsektor.

Quellen:

Bereit zum Abheben: Neben Europas Lithium-Gigant - Hebt dieser 8,8-Mio.-Nanocap jetzt ebenfalls ab? - Video | wallstreetONLINE - 03.07.2026

https://www.chariotcorporation.com/announcements/7574672





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