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Small- & Micro Cap Investment
16.08.2026 05:10 Uhr
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Das Milliarden-Dilemma im Güterverkehr: Müssen Millionen Diesel-Lkw wirklich ersetzt werden?

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Die Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs gewinnt an Dynamik. Doch eine grundlegende wirtschaftliche Frage ist bislang ungelöst: Muss wirklich jeder Diesel-Lkw durch ein neu produziertes Elektrofahrzeug ersetzt werden?

Daimler Truck, Volvo und andere große Hersteller investieren massiv in batterieelektrische Lkw, während Europa und Nordamerika ihre Emissionsvorgaben verschärfen. Gleichzeitig befinden sich weltweit Millionen funktionsfähiger Diesel-Lkw in kommerziellen Flotten. Diese Fahrzeuge vorzeitig zu ersetzen, könnte enorme Investitionen erfordern. Für Flottenbetreiber dürfte die nächste Phase der Dekarbonisierung daher nicht allein davon abhängen, welcher Elektro-Lkw die beste Leistung bietet, sondern auch davon, welches Transformationsmodell wirtschaftlich am sinnvollsten ist.

Damit entsteht neben dem Markt für neue Elektro-Lkw ein potenziell interessantes zweites Segment: die Umrüstung bestehender Fahrzeuge auf Elektroantrieb.

Daimler und Volvo treiben die Elektrifizierung voran

Für Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8) sind batterieelektrische Lkw inzwischen ein wichtiger Bestandteil der langfristigen Strategie. In Nordamerika bietet Freightliner den eCascadia an, während Mercedes-Benz Trucks sein elektrisches Angebot in Europa ausbaut.

Volvo AB (ISIN: SE0021628898) verfolgt eine ähnliche Strategie. Gemeinsam tragen die großen Hersteller dazu bei, schwere Elektro-Lkw von Pilotprojekten in Richtung breiter kommerzieller Nutzung zu entwickeln.

Regulatorische Vorgaben verstärken diesen Trend. Europa hat zunehmend strengere CO2-Ziele für schwere Nutzfahrzeuge eingeführt, während Kalifornien und andere Regionen Nordamerikas mit Förderprogrammen und Emissionsvorschriften die Elektrifizierung von Flotten beschleunigen.

Die Richtung wird damit immer klarer. Komplizierter ist jedoch die Wirtschaftlichkeit.

Ein Diesel-Lkw kann noch viele Jahre wirtschaftlich nutzbar sein, wenn ein Flottenbetreiber beschließt, seine Emissionen zu reduzieren. Dieses Fahrzeug zu verkaufen oder vorzeitig stillzulegen und anschließend einen neuen batterieelektrischen Lkw anzuschaffen, kann erhebliche zusätzliche Investitionen erfordern.

Könnte eine Umrüstung einen alternativen Weg bieten?

150.000 AUD statt bis zu 900.000 AUD?

Genau diese potenzielle Marktlücke adressiert das australische Unternehmen Janus Electric Holdings Limited (ISIN: AU0000395626).

Anstatt komplette Lkw zu produzieren, rüstet Janus bestehende Diesel-Lkw der Klassen 6 bis 8 auf batterieelektrischen Betrieb um. Die integrierte Plattform verbindet das Janus Conversion Module mit austauschbaren Batteriesystemen, Charge & Change-Stationen, Flottenmanagementsoftware und Energiemanagement.

Der mögliche Kostenunterschied ist bemerkenswert.

Laut dem Unternehmens liegen die indikativen Kosten einer Umrüstung bei etwa 150.000 bis 175.000 AUD pro Lkw, abhängig von Fahrzeug, Antriebsstrang und kundenspezifischer Konfiguration. Dem stellt das Unternehmen Kosten von etwa 500.000 bis 900.000 AUD für einen neuen batterieelektrischen Schwerlast-Lkw gegenüber.

Dabei handelt es sich um indikative Unternehmensangaben und nicht um einen branchenweiten Preisvergleich. Die tatsächliche Wirtschaftlichkeit kann je nach Fahrzeug und Markt erheblich variieren. Dennoch verdeutlichen die Zahlen, warum die Umrüstung für Flottenbetreiber interessant sein könnte, die funktionierende Fahrzeuge nicht vorzeitig ersetzen möchten.

Nach Angaben von Janus kann eine typische Umrüstung zudem innerhalb von etwa sechs Tagen abgeschlossen werden, sodass ein bestehender Lkw vergleichsweise schnell wieder in den Betrieb zurückkehren kann.

Vier Minuten statt auf die Ladung zu warten

Der zweite Teil des Janus-Konzepts betrifft die Energieversorgung.

Schwere Lkw sind produktive Wirtschaftsgüter. Längere Standzeiten können deshalb direkte Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit einer Flotte haben. Das Batteriesystem von Janus ist so konzipiert, dass eine entladene Batterie innerhalb von etwa vier Minuten gegen eine geladene Einheit ausgetauscht werden kann.

Dabei argumentiert Janus nicht, dass jeder Elektro-Lkw Batteriewechsel benötigt. Fahrzeuge mit geringerer Auslastung oder im Einschichtbetrieb können weiterhin über Nacht konventionell im Depot geladen werden.

Der Batteriewechsel richtet sich vielmehr an besonders intensiv genutzte Fahrzeuge, bei denen kurze Standzeiten wirtschaftlich entscheidend sein können.

Inzwischen kann Janus auf erste Betriebsdaten verweisen. Mit der Technologie des Unternehmens ausgestattete Elektro-Lkw haben bereits mehr als 714.000 Kilometer zurückgelegt, über 1.330 MWh Energie genutzt und mehr als 3.800 Batteriewechsel absolviert.

Am Moorebank Intermodal Precinct in Australien unterstützte eine einzige Janus-Doppelstation im Mai 2026 drei Kunden mit fünf täglich eingesetzten Lkw. In diesem Monat wurden dort 82 Batteriewechsel durchgeführt, 28,4 MWh Strom geladen und nach Unternehmensangaben rund 8.620 Liter Diesel eingespart. Janus zufolge kam dieser Standort ohne staatliche Subventionen aus.

Nordamerika wird zum kommerziellen Test

Die entscheidende Frage lautet nun, ob sich diese Betriebserfahrungen in größerem Maßstab umsetzen lassen.

Im Juli meldete Janus innerhalb von zwei Transaktionen neue unterzeichnete US-Aufträge mit einem Volumen von insgesamt rund 55 Mio. AUD.

Das gesamte US-Auftragsbuch umfasst inzwischen 87 Lkw-Umrüstungen, 100 Batteriepacks und einen Bruttoauftragswert von rund 58 Mio. AUD bei fünf Flottenkunden.

Bemerkenswert ist, dass die Aufträge nicht nur von einem Betreiber stammen. Zu den Kunden gehören Ability Tri-Modal, Golden State Express, WEHACO, Tradelink Transport und King Fio Trucking. Ability Tri-Modal hat sein Engagement von ursprünglich vier auf inzwischen 20 Umrüstungen erhöht und damit einen Folgeauftrag als erster US-Kunde von Janus erteilt.

Unter Einbeziehung Kanadas umfasst das aktuelle nordamerikanische Auftragsbuch 112 Umrüstungen - davon 87 in den USA und 25 in Kanada.

Die kalifornischen Aufträge stehen weiterhin unter dem Vorbehalt der erfolgreichen Gewährung relevanter staatlicher Fördermittel. Qualifizierte Betreiber können nach Angaben von Janus über kombinierte Förderprogramme Unterstützung von rund 166.000 US-Dollar pro Lkw erhalten. Produktion und Auslieferungen sollen im vierten Quartal 2026 beginnen und sich über das Jahr 2027 erstrecken.

Die Wirtschaftlichkeit könnte über den Wandel entscheiden

Janus befindet sich weiterhin in einer frühen Unternehmensphase. Hunderte oder gar Tausende Lkw umzurüsten, erfordert Produktionskapazitäten, Kapital und eine zuverlässige operative Umsetzung. Auch Batteriewechselstationen benötigen Infrastruktur und eine ausreichend hohe Auslastung, um wirtschaftlich attraktiv zu sein.

Gleichzeitig verbessern etablierte Hersteller ihre Elektro-Lkw kontinuierlich, während die Ladeinfrastruktur ausgebaut wird. Ob der Kauf eines neuen Fahrzeugs oder die Umrüstung wirtschaftlich sinnvoller ist, dürfte deshalb von Flotte zu Flotte unterschiedlich ausfallen.

Doch die übergeordnete Frage gewinnt an Bedeutung.

Die Transportbranche muss nicht mehr nur entscheiden, ob sie elektrifiziert. Sie muss herausfinden, wie sich Millionen von Fahrzeugen möglichst wirtschaftlich elektrifizieren lassen, ohne die Effizienz des Güterverkehrs zu beeinträchtigen.

Neue batterieelektrische Lkw von Daimler, Volvo und anderen Herstellern werden zweifellos Teil dieser Transformation sein. Wenn bestehende Diesel-Lkw jedoch mit deutlich geringerem Kapitaleinsatz umgerüstet und wirtschaftlich weitergenutzt werden können, könnte sich die Elektrifizierung bestehender Fahrzeuge zu einem ergänzenden Markt entwickeln.

Mit 112 nordamerikanischen Umrüstungen im Auftragsbuch und mehr als 714.000 Kilometern Betriebserfahrung bewegt sich Janus Electric nun in eine Phase, in der dieses Konzept in größerem kommerziellem Maßstab getestet werden dürfte.

Die nächste Herausforderung im Güterverkehr könnte deshalb nicht mehr allein darin bestehen, Emissionen zu reduzieren. Entscheidend könnte sein, den wirtschaftlichsten Weg dorthin zu finden.

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Quellen

Die nächste Herausforderung im Güterverkehr ist nicht der Transport von Waren - sondern die Reduzierung von Lkw-Emissionen? | wallstreetONLINE - 02.08.2026
https://januselectric.com/investors/

Lassen Sie sich in den Verteiler für Janus Electric Limited oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Janus Electric" oder "Nebenwerte".

Janus Electric Holdings Limited
Land: Australien
ISIN: AU0000395626
https://januselectric.com/

Disclaimer/Risikohinweis Janus Electric Limited
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Enthaltene Werte: DE000DTR0CK8,SE0021628898,AU0000395626

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